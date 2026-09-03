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Real Betis y Real Madrid se enfrentan por la jornada 4 de La Liga el viernes 4 de septiembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla. El equipo local busca recuperarse de una dura derrota, mientras que la visita quiere mantener su arranque perfecto en la competición.

Pronósticos del Real Betis vs Real Madrid

Victoria del Real Madrid – 1.39 vía Betano

Victoria del Real Madrid y ambos equipos anotan – 2.27 vía Betano

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Puntos clave para el partido del Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis no perdió en sus últimos cuatro enfrentamientos en casa contra el Real Madrid, aunque tres de ellos terminaron en empate.

El Real Madrid ganó sus tres primeros partidos de La Liga esta temporada, anotando un total de 10 goles.

En el 68% de los partidos de La Liga del Betis de la temporada pasada, ambos equipos anotaron, la tercera tasa más alta de la división.

Kylian Mbappé ya marcó cuatro goles en los tres primeros partidos de liga del Real Madrid, acumulando el valor de Goles Esperados (xG) más alto del campeonato con 4.2 xG.

Análisis y estado de forma: Real Betis vs Real Madrid

El Real Betis inició la temporada con dos victorias por 1-0 que sugerían una mejora defensiva. Sin embargo, su último partido resultó en una derrota por 5-2 ante el Levante, lo que expuso nuevamente sus fragilidades en la zaga. A pesar de su inconsistencia defensiva, su ataque sigue siendo un punto fuerte, habiendo promediado 1.6 goles por partido la temporada anterior, lo que los convierte en un rival capaz de generar peligro.

Por otro lado, el Real Madrid llega a este encuentro con un rendimiento perfecto, sumando tres victorias consecutivas bajo la dirección de José Mourinho. El equipo no solo ganó, sino que demostró un poder ofensivo considerable con 10 goles a favor. Las métricas subyacentes confirman su dominio en los partidos, y con jugadores como Kylian Mbappé en un estado de forma excepcional, su ataque se perfila como el factor determinante del encuentro.

Nuestra apuesta segura: victoria del Real Madrid

La consistencia y la capacidad goleadora del Real Madrid en este inicio de campaña respaldan su favoritismo. El equipo ganó todos sus partidos y enfrenta a un Betis que acaba de mostrar serias debilidades defensivas al encajar cinco goles. La superioridad ofensiva del equipo visitante debería ser suficiente para superar a un rival que, aunque fuerte en casa, es defensivamente inestable. La cuota asignada a la victoria del Real Madrid representa una opción de alta probabilidad.

Apuesta de valor: victoria del Real Madrid y ambos equipos anotan

Esta selección ofrece una cuota más atractiva al combinar la victoria del favorito con la probabilidad de que el equipo local también marque. El Real Betis marcó en sus últimos tres partidos contra el Real Madrid y su tasa de partidos con ambos equipos anotando fue del 68% la temporada pasada. Dado que el Real Madrid recibió goles en dos de sus tres partidos esta campaña, existe un fundamento estadístico sólido para esperar que el Betis anote, lo que convierte a esta apuesta en una oportunidad de valor considerable.

Comparativa de cuotas: Real Betis vs Real Madrid

Alineaciones probables: Real Betis vs Real Madrid