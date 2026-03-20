El Santiago Bernabéu es el escenario para el gran derbi de la jornada 29 de La Liga este 22 de marzo. Los pronósticos del Real Madrid vs Atlético Madrid apuntan a un duelo intenso, donde el resultado puede ser determinante para la lucha por el título.

Pronósticos del Real Madrid vs Atlético Madrid

Empate - 3.66 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.57 vía Te Apuesto

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Puntos clave para el partido Real Madrid vs Atlético Madrid

El Real Madrid es más activo en las segundas partes, marcando el 55% de sus goles y recibiendo el 62% de ellos tras el descanso.

Los partidos recientes del Atlético Madrid han registrado marcadores elevados, como 3-2, 5-2 y 4-1, mostrando una clara tendencia ofensiva.

En 12 de los últimos 13 enfrentamientos directos, ambos equipos anotaron, con un promedio de 3.62 goles por partido.

Kylian Mbappé regresa al ataque del Real Madrid. El delantero francés ha marcado 23 goles en la liga esta temporada.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Atlético Madrid

El Real Madrid llega a este encuentro como segundo en la tabla, persiguiendo al líder. El equipo ha mostrado consistencia, especialmente en casa, donde no pierde contra el Atlético Madrid por La Liga desde 2016. Su clasificación a cuartos de final de la Champions League, sumada a dos victorias ligueras consecutivas, refuerza su posición como favorito en las cuotas Real Madrid vs Atletico Madrid.

Por su parte, el Atlético Madrid ocupa la tercera plaza y, aunque el título parece lejano, buscará impactar en las aspiraciones de su rival. El equipo de Diego Simeone también avanzó en la competición europea y acumula cuatro victorias seguidas en el torneo local. Sin embargo, su rendimiento como visitante ha sido irregular, con solo una victoria en sus últimas cinco salidas, un factor clave para las apuestas La Liga.

Nuestra apuesta segura: Empate

Aunque el Real Madrid es el favorito, el Atlético Madrid suele elevar su nivel en los derbis. La estadística respalda la posibilidad de un empate, un resultado que se ha dado en cinco de los últimos diez enfrentamientos en tiempo regular. Además, seis de las últimas diez visitas del Atlético al Santiago Bernabéu por La Liga terminaron en empate, incluyendo las tres más recientes con un marcador de 1-1. La cuota de 4.00 para este mercado ofrece un retorno considerable para un resultado recurrente en este clásico.

Apuesta 1: Real Madrid vs Atlético Madrid: Empate - 3.66 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

La tendencia reciente en este enfrentamiento y en los partidos del Atlético Madrid justifica una apuesta por un marcador con varios goles. Los últimos 13 duelos promedian 3.62 goles, y en 12 de ellos ambos equipos marcaron. El equipo de Simeone ya no prioriza únicamente la solidez defensiva, como demuestran sus últimos resultados. Considerando que el encuentro de la primera vuelta terminó 5-2, la cuota de 1.61 para más de 2.5 goles representa una oportunidad de valor.

Apuesta 2: Real Madrid vs Atlético Madrid: Más de 2.5 goles - 1.57 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Real Madrid vs Atlético Madrid

Resultado Cuotas Real Madrid 1.98 Empate 3.66 Atletico Madrid 3.67

Alineaciones probables Real Madrid vs Atlético Madrid