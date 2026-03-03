Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Real Sociedad vs Athletic Club, un duelo correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que se jugará este miércoles 4 de marzo en Anoeta.

Pronósticos: Real Sociedad vs Athletic Club

Resultado primer tiempo - Empate - 1.71 vía Stake

Ambos equipos marcan – 1.87 vía Stake

Más de 8.5 córners - 1.56 vía Stake

Análisis de apuestas Real Sociedad vs Athletic Club

Real Sociedad se verá las caras con Athletic Club en una edición del derbi vasco. En esta ocasión, se define el segundo clasificado a la final de la Copa del Rey. La serie está totalmente abierta tras la victoria de los donostiarras en la ida por la mínima diferencia.

Los locales viven su mejor momento de la temporada con una sola derrota en sus diez compromisos más recientes. Los dirigidos por Pellegrino Matarazzo vienen de vencer el pasado fin de semana al Mallorca (0-1). Además, ganaron tres de sus anteriores cuatro presentaciones en casa.

Por su parte, Athletic Club tiene tres duelos al hilo sin perder. Los dirigidos por Ernesto Valverde igualaron en su último compromiso con Rayo Vallecano (1-1) y ganaron tres de sus últimas cinco presentaciones de visitante.

Cabe mencionar que, en las últimas cinco ediciones del derbi vasco, el balance es de dos triunfos de la Real Sociedad, dos empates y una victoria de los rojiblancos. En esta oportunidad, los locales son favoritos, pero todo apunta a un duelo parejo.

Duelo igualado

Culminó igualada la primera parte en tres de los cinco partidos más recientes entre ambos, donde se incluye la ida de esta serie. Por ese motivo, es probable que esa historia se vuelva a repetir en esta edición del derbi.

Ese pronóstico también se cumplió en el duelo más reciente de los donostiarras en Anoeta y en la última victoria de los dirigidos por Valverde.

Apuesta 1: Real Sociedad vs Athletic Club: Resultado primer tiempo - Empate - 1.71 vía Stake

Goles de ambos equipos

Por las características del partido, es probable que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones de la Real Sociedad y en los tres duelos más recientes del Athletic.

Asimismo, ambas escuadras marcaron en dos de los últimos tres enfrentamientos.

Apuesta 2: Real Sociedad vs Athletic Club: Ambos equipos marcan - 1.87 vía Stake

Más de 8.5 córners

Se esperan que los dos equipos muestren su mejor cara en ataque al definirse el pase a la final, por lo que podrían cobrar más de 8.5 córners. Esto se dio en uno de los anteriores dos enfrentamientos entre ambos. En la ida se realizaron un total de ocho tiros de esquina.

De igual forma, se superó esa cifra en los tres duelos más recientes de los donostiarras y en la presentación de los rojiblancos el fin de semana ante Rayo Vallecano.

Apuesta 3: Real Sociedad vs Athletic Club: Más de 8.5 córners - 1.56 vía Stake

Cuotas Real Sociedad vs Athletic Club





Resultado Cuotas Real Sociedad 2.19 Empate 3.35 Athletic Club 3.40

Real Sociedad vs Athletic Club: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 172 oportunidades. El balance es de 59 victorias de la Real Sociedad, 44 empates y 67 triunfos del Athletic Club. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: