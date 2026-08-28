El Sevilla, con un inicio de campaña perfecto, recibe al Atlético de Madrid que, si bien es favorito, ha mostrado debilidades defensivas. Presentamos los pronósticos para este duelo de La Liga.

Este enfrentamiento, correspondiente a la tercera jornada, se disputará el 29 de agosto de 2026. Los pronósticos Sevilla vs Atlético Madrid apuntan a un partido reñido, donde el estado de forma del equipo local podría ser un factor determinante frente a un rival con inconsistencias iniciales.

Pronósticos del Sevilla vs Atlético Madrid

Ambos equipos anotan: Sí – 1.75 vía Stake

Empate – 3.40 vía Stake

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Puntos clave para el partido Sevilla vs Atlético de Madrid

El Sevilla ha logrado un puntaje perfecto de seis puntos en sus dos primeros partidos, su mejor inicio en La Liga desde la temporada 2021-22.

El Atlético de Madrid ha mostrado vulnerabilidad defensiva, concediendo tres goles y registrando el cuarto peor registro de goles esperados en contra (xGA) de la liga con 3.7.

Los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos equipos superaron la línea de 2.5 goles totales.

Kang-In Lee del Atlético promedia 8.2 remates por cada 90 minutos y acumula el xG por 90 más alto del equipo, perfilándose como su principal amenaza ofensiva.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Atlético de Madrid

El Sevilla ha comenzado la temporada de manera óptima bajo la dirección de Luis García Plaza, sumando seis puntos tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano y 3-1 al Athletic Club. Este rendimiento contrasta con su 13ª posición de la temporada anterior, generando expectativas positivas. El equipo ha mostrado una identidad táctica disciplinada, priorizando la solidez defensiva y siendo efectivo en ataque, superando sus métricas de goles esperados (xG).

Por otro lado, el Atlético de Madrid llega con cuatro puntos obtenidos en casa, producto de una victoria 2-0 sobre el Málaga y un empate 2-2 contra el Villarreal. Este último resultado evidenció problemas defensivos que no son nuevos, ya que la temporada pasada solo mantuvieron seis vallas invictas en 19 partidos como visitante. Además, el equipo enfrenta turbulencias internas relacionadas con el futuro de Julián Álvarez, lo que podría afectar la concentración del plantel.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan: Sí

La defensa del Atlético ha sido su punto débil en este inicio, concediendo goles y permitiendo un alto volumen de ocasiones. La temporada pasada, su registro de goles en contra por partido fue de 1.2. El Sevilla, por su parte, llega con la confianza de haber marcado en sus dos victorias. Dado que el Atlético también ha anotado en sus dos partidos de liga, y que tres de los últimos cuatro H2H vieron goles de ambos lados, el mercado “Ambos equipos anotan” se presenta como una opción lógica y bien fundamentada.

Apuesta de valor: Empate

Aunque el Atlético Madrid es considerado favorito por las cuotas, su rendimiento en el empate contra el Villarreal sugiere que no es un equipo infalible. Históricamente, los duelos entre ambos son muy competidos, con seis de sus últimos siete encuentros decididos por solo un gol de diferencia. Aunque no han empatado recientemente, la paridad de fuerzas y el buen momento del Sevilla hacen que el resultado de empate sea una opción con un valor considerable. La cuota justifica el riesgo en un partido que puede inclinarse hacia cualquier lado.

Comparativa de cuotas Sevilla vs Atlético de Madrid

Alineaciones probables Sevilla vs Atlético de Madrid