Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Sport Huancayo vs Sporting Cristal, un duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura que se jugará este sábado 28 de febrero en el IPD Huancayo.

Pronósticos: Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Ambos equipos marcan - 1.75 vía Stake

Goles totales superior 2.5 – 1.90 vía Stake

Córners totales superior 8.5 - 1.52 vía Stake

Análisis de apuestas Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Sport Huancayo se medirá al Sporting Cristal en un duelo de la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. Ambos equipos necesitan sumar tres puntos para escalar en la clasificación tras su arranque irregular de temporada.

Los locales se ubican en la decimoprimera posición con 4 puntos y vienen de caer ante Los Chankas (3-2), pero derrotaron al FC Cajamarca (2-0) en su anterior presentación en casa.

Por su parte, los celestes entre semana clasificaron a la fase 3 de la Copa Libertadores luego de eliminar al 2 de Mayo en penales, aunque ese partido terminó en un empate sin goles. Además, en la pasada fecha del torneo, los dirigidos por Paulo Autori igualaron con Universitario (2-2). Se encuentran en la sexta posición con 5 unidades.

Cabe mencionar que Sporting Cristal tiene siete victorias consecutivas ante este rival, pero se espera un duelo parejo. También se debe considerar que los celestes tendrán la mirada puesta en el primer compromiso de la serie de fase 3 en Copa Libertadores.

Sin valla invicta

Por los resultados de ambos equipos, es probable que el compromiso culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de las cuatro presentaciones de Sport Huancayo, donde se incluye su partido en casa ante Alianza Lima.

De igual forma, ambos equipos marcaron en cuatro de los seis duelos de Sporting Cristal en la temporada entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Por ese motivo, se trata de una alternativa interesante que se podría utilizar en una apuesta combinada.

Apuesta 1: Sport Huancayo vs Sporting Cristal: Ambos equipos marcan - 1.75 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido abierto, por lo que se podrían anotar más de 2.5 goles. Esto se dio en dos de las cuatro presentaciones de Sport Huancayo en el Torneo Apertura.

Además, se superó esa cantidad de goles en dos de los anteriores tres duelos de los dirigidos por Autori y en tres de los pasados cuatro enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Sport Huancayo vs Sporting Cristal: Goles totales superior 2.5 - 1.90 vía Stake

Más de 8.5 córners

En los dos compromisos de Sport Huancayo en casa se podrían cobrar más de 8.5 córners, por lo que es un pronóstico atractivo. Esto también se dio en las tres presentaciones más recientes de los celestes en el Torneo Apertura.

Apuesta 3: Sport Huancayo vs Sporting Cristal: Córners totales superior 8.5 - 1.52 vía Stake

Cuotas Sport Huancayo vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Sport Huancayo 2.15 Empate 3.30 Sporting Cristal 3.40

Sport Huancayo vs Sporting Cristal: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 39 oportunidades. El balance es de 9 victorias de Sport Huancayo, 8 empates y 22 triunfos de Sporting Cristal. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: