Este duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League se disputará el martes 17 de marzo en el Estádio José Alvalade. Los pronósticos Sporting CP vs Bodø/Glimt sugieren un claro favoritismo local para ganar el partido, aunque la clasificación es un escenario más incierto.
Pronósticos del Sporting CP vs Bodø/Glimt
Puntos clave para el partido Sporting CP vs Bodø/Glimt
- El Sporting CP perdió solo uno de sus 16 partidos como local esta temporada entre liga y Champions League, con un registro de 14 victorias.
- Bodø/Glimt demostró ser un visitante formidable en esta campaña europea, consiguiendo victorias de prestigio ante Inter y Atlético de Madrid.
- El delantero del Bodø/Glimt, Kasper Høgh, anotó en cinco partidos consecutivos de la Champions League, representando una amenaza constante.
- La desventaja de 3-0 obliga al equipo portugués a buscar una victoria por un margen de al menos tres goles para forzar el tiempo extra.
Análisis y estado de forma: Sporting CP vs Bodø/Glimt
El Sporting CP llega a este encuentro con la obligación de ejecutar una remontada histórica. Su rendimiento en el Estádio José Alvalade es su principal argumento, habiendo ganado 14 de 16 partidos esta temporada y promediando 2.94 goles por encuentro. La escuadra de Rui Borges deberá capitalizar esta fortaleza ofensiva desde el primer minuto, asumiendo los riesgos que ello implica.
Por su parte, Bodø/Glimt atraviesa un momento excepcional en su temporada debut en la Champions League. El equipo noruego no solo llega con una ventaja de tres goles, sino también con la confianza de haber competido eficazmente fuera de casa. Sus victorias ante rivales de élite y su capacidad para anotar como visitante sugieren que no adoptarán un rol pasivo, buscando explotar los espacios que el equipo local pueda conceder en su afán ofensivo.
Nuestra apuesta segura: Victoria del Sporting CP
El mercado 1x2 presenta al Sporting CP como el candidato más probable para ganar el partido en los 90 minutos. Su historial como local en esta edición de la Champions League es impecable, con victorias en sus cuatro presentaciones, incluyendo un triunfo notable por 2-1 sobre el PSG. A pesar de la dificultad de la clasificación, su consistencia en casa justifica el favoritismo en las cuotas. La estadística de solo una derrota en 16 partidos en su estadio es un dato demasiado contundente como para ser ignorado.
Apuesta de valor: Sporting CP Hándicap Asiático -1.0
Considerando el contexto del partido, el valor se encuentra en mercados que reflejan la necesidad del equipo local de ganar por un margen amplio. El hándicap asiático -1.0 es una opción interesante, ya que una victoria del Sporting por dos o más goles resultaría en una apuesta ganadora. Si ganan por un solo gol, la apuesta se anula y el monto es reembolsado. El club de Lisboa marcó dos o más goles en todos sus partidos de Champions League en casa esta temporada, un patrón que alimenta la viabilidad de esta selección.
Alineaciones probables Sporting CP vs Bodø/Glimt
- Sporting CP: Silva, Vagiannidis, Diomande, Inacio, Fresneda, Hjulmand, Simoes, Catamo, Trincao, Guilherme, Suarez.
- Bodø/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorken, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hauge, Hogh.