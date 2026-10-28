Los pronósticos Sporting Cristal vs Alianza Lima anticipan un encuentro muy parejo, con dos equipos que necesitan sumar para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura 2026. El historial reciente y la capacidad ofensiva de ambos invitan a analizar tanto el mercado de goles como las opciones de doble oportunidad.

El partido, correspondiente a la fecha 14 de la Liga 1 de Perú, se disputará el jueves 29 de octubre de 2026, a las 15:30 horas de Perú, en el estadio Alberto Gallardo de Lima.

Pronósticos del Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal o empate (doble oportunidad) – 1.40 vía 1xbet

Ambos equipos marcan – 1.70 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal y Alianza Lima llegan con 25 puntos en el Clausura, aunque el cuadro celeste ocupa el tercer puesto y el blanquiazul es quinto por diferencia de goles.

Sporting Cristal perdió 3-1 ante Cusco FC en su último encuentro, después de encadenar cuatro victorias consecutivas.

Alianza Lima ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos, incluido el triunfo por 1-0 ante CD Moquegua.

Los últimos cuatro enfrentamientos directos dejaron tres empates y una victoria de Alianza Lima, que no pierde ante Sporting Cristal desde marzo de 2025.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Sporting Cristal afronta este compromiso con la necesidad de recuperarse tras su derrota por 3-1 ante Cusco FC. Antes de ese tropiezo, el equipo había vencido a Comerciantes Unidos por 4-2, a UTC Cajamarca por 1-0, a Atlético Grau por 3-1 y a CD Moquegua por 2-1. Su rendimiento ofensivo reciente y la localía en el estadio Alberto Gallardo representan argumentos favorables para intentar recuperar terreno en la lucha por el Clausura.

Por su parte, Alianza Lima llega en una dinámica positiva, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. El conjunto blanquiazul venció a Cusco FC por 2-1, a Atlético Grau por 3-1 y a CD Moquegua por 1-0, aunque también sufrió una derrota frente a Universitario. Además, Eryc Castillo destaca como una de sus principales armas ofensivas, con 18 goles en la Liga 1 2026.

La igualdad en la clasificación y los antecedentes recientes anticipan un encuentro disputado. Sporting Cristal tiene a su favor el factor local, pero Alianza Lima cuenta con argumentos para generar peligro. Por ello, resulta interesante evaluar una doble oportunidad favorable al equipo celeste y el mercado de ambos equipos marcan.

Nuestra apuesta segura: Sporting Cristal o empate

La doble oportunidad a favor de Sporting Cristal permite cubrir dos de los tres resultados posibles: la victoria del conjunto local o el empate. Esta selección tiene sentido por el rendimiento reciente de los celestes, su condición de locales y la importancia de sumar para mantenerse en la pelea por el título.

Aunque la derrota frente a Cusco FC interrumpió su racha positiva, Sporting Cristal había conseguido cuatro victorias consecutivas. Además, la igualdad en puntos con Alianza Lima hace que este enfrentamiento directo sea especialmente importante para sus aspiraciones en el Clausura.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan

El mercado de ambos equipos marcan ofrece una alternativa interesante por el potencial ofensivo de los dos planteles. Sporting Cristal llega después de anotar cuatro goles ante Comerciantes Unidos y también marcó en sus tres encuentros anteriores del Clausura.

Alianza Lima, por su parte, cuenta con Eryc Castillo, uno de los principales goleadores del campeonato, y viene de marcar en sus victorias ante Cusco FC y Atlético Grau. Aunque los enfrentamientos directos recientes han sido generalmente equilibrados, la capacidad de ambos equipos para generar ocasiones respalda la posibilidad de que cada uno consiga al menos un gol.

Comparativa de cuotas Sporting Cristal vs Alianza Lima

Alineaciones probables Sporting Cristal vs Alianza Lima