Sporting Cristal recibe la visita del Carabobo FC en el duelo de vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, que se disputará este martes 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva. El equipo peruano tiene ventaja en la serie y es claro favorito.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Carabobo FC





Más de 1.5 goles – 1.51 vía Stake

Empate en el primer tiempo - 2.05 vía Stake

Puntos claves para el partido de Sporting Cristal vs Carabobo FC

Los celestes llegan con dos victorias consecutivas.

Se marcaron más de 1.5 goles en tres de los cinco duelos más recientes de los locales.

Sporting Cristal dejó la valla invicta en su duelo en casa ante 2 de Mayo por la fase 2.

Carabobo empató tres de sus anteriores cinco presentaciones.

Los venezolanos tienen tres duelos al hilo sin marcar.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Carabobo FC





Sporting Cristal se enfrenta al Carabobo FC en un duelo correspondiente a la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores. Los celestes llegan con ventaja en la serie tras su triunfo en la ida (0-1), por lo que intentarán aprovechar la localía para seguir en el torneo. Mientras que el cuadro visitante intentará dar la gran sorpresa.

Los dirigidos por Paulo Autori vienen de vencer el pasado fin de semana a Alianza Atlético (3-1) por el Torneo Apertura de la Liga 1. Además, tienen tres presentaciones al hilo sin perder en casa. Cabe mencionar que en la ronda anterior igualaron sin goles ante 2 de Mayo en este escenario, por lo que avanzaron en penales.

Por su parte, Carabobo atraviesa un momento irregular porque tienen un solo triunfo en sus anteriores con compromisos. Los granates empataron en su último partido ante Zamora (0-0) en el campeonato venezolano. Un punto a tomar en consideración es que en la fase 2 vencieron al Huachipato como visitantes.

Se esperan 90 minutos muy parejos ante el fútbol que mostraron ambos equipos en sus últimos partidos y las acciones del duelo de ida. Más allá de esto no hay duda que Sporting Cristal es el conjunto ampliamente favorito.

Nuestra apuesta segura: Más de 1.5 goles





Por las características del partido, y el fútbol que muestra como local, Sporting Cristal es muy probable que se anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro presentaciones ante su público en la temporada.

Asimismo, en el duelo de vuelta en fase 2 de Carabobo ante Huachipato se superó esa cantidad de goles (1-2).

Apuesta 1: Sporting Cristal vs Carabobo FC: Más de 1.5 goles - 1.51 vía Stake

Apuesta de valor: Empate en el primer tiempo





Se espera un partido muy parejo, por lo que el primer tiempo podría culminar igualado. Esto se dio en dos de las cuatro presentaciones de Sporting Cristal en casa, así como en los dos encuentros de la fase 2 ante 2 de Mayo.

También, se cumplió ese pronóstico en tres de los últimos cinco compromisos del Carabobo FC dirigido por Daniel Farías.

Apuesta 2: Sporting Cristal vs Carabobo FC: Empate en el primer tiempo - 2.05 vía Stake

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Carabobo FC

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.72 Empate 2.92 Carabobo FC 6.90

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Carabobo FC

Sporting Cristal: Enriquez, Cristiano, Araujo, Lutiger, Gabriel; Cabellos, Tavara, Yotún; Sosa, Gonzáles y Vizeu.

Carabobo FC: Bruera; Fuentes, Neira, Bilbao; Berrios, Castillo, Núñez, Cova, Pérez; Tortolero y Riasco.