Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Sunderland vs Liverpool, un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Premier League que se jugará este miércoles 11 de febrero en el Estadio de Luz.

Pronósticos: Sunderland vs Liverpool





Ambos equipos marcan - 1.74 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 1.74 vía Te Apuesto

Liverpool anota el primer gol - 1.52 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Sunderland vs Liverpool

Sunderland y Liverpool se verán las caras en un interesante compromiso correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Los Reds quieren mantenerse cerca de los puestos que entregan el cupo a las copas internacionales, mientras que el cuadro local busca consolidarse en la zona media.

Los dirigidos por Arne Slot se ubican en la sexta casilla con 39 puntos, a cuatro del Chelsea (5°) y cinco del Manchester United (4°). Los visitantes vienen de caer ante Manchester City (1-2). Mientras que en su último duelo fuera de casa cayeron con Bournemouth (3-2).

Por su parte, Sunderland perdió dos de sus tres presentaciones más recientes, pero ganó los anteriores dos encuentros en casa. El pasado fin de semana, los recién ascendidos cayeron por goleada ante el líder Arsenal (3-0).

Es importante señalar que el enfrentamiento de la primera vuelta culminó igualado (1-1). En esta ocasión, se espera un partido con el claro dominio de un Liverpool que necesita recuperar su mejor versión.

Goles de ambos equipos

Ante los últimos resultados, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco compromisos más recientes, así como en el enfrentamiento entre ambos de la primera vuelta.

De igual manera, ambos escuadras marcaron en tres de los anteriores cuatro compromisos del Liverpool.

Apuesta 1: Sunderland vs Liverpool: Ambos equipos marcan - 1.74 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por los problemas defensivos del Sunderland, y los grandes jugadores en ataque del Liverpool, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en los anteriores cuatro compromisos de los locales.

Asimismo, se cumplió ese pronóstico en los últimos cinco duelos disputados por Liverpool entre todas las competencias.

Apuesta 2: Sunderland vs Liverpool: Más de 2.5 goles - 1.74 vía Te Apuesto

Liverpool abre el marcador

Los dirigidos por Arne Slot abrió el marcador en tres de sus cinco partidos más recientes, por lo que esa historia podría repetirse. Igualmente, Sunderland recibió el primer gol en sus últimas tres derrotas en la Premier League.

Apuesta 3 Sunderland vs Liverpool: Liverpool anota el primer gol - 1.52 vía Te Apuesto

Cuotas Sunderland vs Liverpool





Resultado Cuotas Sunderland 4.74 Empate 3.63 Liverpool 1.74





Sunderland vs Liverpool: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 169 oportunidades. El balance es de 52 victorias del Sunderland, 39 empates y 78 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: