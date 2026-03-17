Este análisis corresponde al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, que se disputará el 18 de marzo en el estadio del Tottenham en Londres. El primer encuentro finalizó con un marcador de 5-2 a favor del Atlético de Madrid, dejando la eliminatoria prácticamente sentenciada.

Pronósticos del Tottenham vs Atlético de Madrid





Empate - 3.90 vía Stake

Más de 2.5 goles - 1.62 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Tottenham vs Atlético de Madrid





Tottenham mantiene un invicto de 24 partidos en casa por competiciones UEFA, pero la historia es adversa: solo 4 de 51 equipos han remontado una desventaja de tres o más goles en eliminatorias de Champions League.

La solidez defensiva del Atlético de Madrid ha disminuido esta temporada, finalizando la fase de grupos con el peor registro defensivo entre los 16 mejores equipos, concediendo 15 goles.

Los partidos del Atlético de Madrid en esta edición de la Champions League promedian 4.55 goles. En 10 de sus 11 encuentros, ambos equipos anotaron.

Julián Álvarez es una pieza clave en el ataque del equipo español, con siete goles en diez apariciones en el torneo.

Análisis y estado de forma: Tottenham vs Atlético de Madrid





El Tottenham afronta este partido con la necesidad de revertir un déficit de tres goles. Aunque mostraron capacidad de reacción en un reciente empate 1-1 contra el Liverpool, su prioridad es la supervivencia en la Premier League, donde se encuentran a un solo punto de la zona de descenso. El torneo europeo ha sido un refugio, con un rendimiento sólido en casa, pero la remontada parece improbable.

Por su parte, el Atlético Madrid llega con una ventaja considerable que le permite gestionar el encuentro. A pesar de haber mostrado debilidades defensivas a lo largo de la temporada, su reciente victoria en La Liga les ha consolidado en los puestos de clasificación a la próxima Champions, permitiéndoles enfocar sus recursos en esta eliminatoria. Su rendimiento como visitante ha sido irregular, con solo una victoria en cinco partidos fuera de casa en esta competición.

Nuestra apuesta segura: Empate





El análisis de las circunstancias sugiere que un empate es un resultado con un valor considerable. El Atlético de Madrid no tiene la obligación de ganar para avanzar, y su enfoque podría ser más conservador. Para el Tottenham, la prioridad es la liga, lo que podría limitar el esfuerzo invertido en una remontada casi imposible. Las estadísticas respaldan esta visión: Tottenham ha ganado solo 6 de sus últimos 20 partidos en casa, mientras que el Atlético Madrid ha empatado 4 de sus últimos 9 partidos como visitante en 2026. Los promedios de goles de ambos equipos en estas condiciones son muy similares, lo que apunta a un encuentro equilibrado.

Apuesta 1: Tottenham vs Atletico Madrid: Empate - 3.90 vía Stake

Apuesta de valor: Más de 2.5 Goles





El mercado de goles ofrece una oportunidad interesante. El partido de ida, con un marcador de 5-2, demostró el potencial ofensivo de ambos equipos y las fragilidades defensivas. Los partidos del Atlético de Madrid en esta Champions League tienen un promedio de 4.55 goles, una cifra muy elevada. Aunque la eliminatoria está casi definida, el Tottenham jugará por el orgullo ante su afición, y el equipo español posee un ataque capaz de marcar en cualquier situación, lo que justifica una apuesta por un marcador con varios goles.

Apuesta 2: Tottenham vs Atletico Madrid: Más de 2.5 goles - 1.62 vía Stake

Comparativa de cuotas Tottenham vs Atlético de Madrid





Resultado Cuotas Tottenham 2.30 Empate 3.75 Atlético de Madrid 2.90

Alineaciones probables Tottenham vs Atlético de Madrid



