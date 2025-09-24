Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de la U de Chile vs Alianza Lima, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana que se disputará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Nacional.

No marcan ambos equipos – 1.67 vía Stake

Menos de 2.5 goles – 1.60 vía Stake

Menos de 9.5 córners – 1.72 vía Stake

Análisis de apuestas U de Chile vs Alianza Lima

Universidad de Chile y Alianza Lima definen el pase a la semifinal de la Copa Sudamericana. La serie está abierta tras el empate sin goles en la ida y todo apunta a un atractivo compromiso de vuelta entre dos equipos que saldrán con todo por el triunfo.

Los locales se han mostrado muy irregulares en el semestre. La U tiene una sola victoria en sus últimos cinco encuentros, la cual fue ante Colo Colo (3-0) en el clásico. Además, no vieron acción el pasado fin de semana. Los dirigidos por Gustavo Álvarez superaron en la ronda anterior a Independiente en una serie empañada por los hechos de violencia en el duelo de vuelta.

Por su parte, Alianza Lima solo tiene una derrota en sus diez choques más recientes. Los dirigidos por Néstor Gorosito vienen de golear a Comerciantes Unidos (4-0) en la Liga 1. Cabe mencionar que, en la ronda pasada, los blanquiazules vencieron a la Universidad Católica de Ecuador (4-1).

Ante la actualidad de ambos equipos, y las características del partido, se espera un enfrentamiento muy parejo. Por jugar en casa, la Universidad de Chile aparece como el equipo favorito, pero Alianza Lima quiere dar la sorpresa.

No marcan ambos equipos

Por los anteriores resultados de ambos equipos, es probable que el duelo termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres duelos de la U y en la ida de la serie de cuartos ante Independiente (1-0). Esto también se dio en las tres presentaciones de los chilenos en la fase de grupos de la Libertadores.

Por su parte, en tres de los cuatro duelos más recientes de Alianza Lima, ambos equipos no anotaron.

Menos de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de estos equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores seis presentaciones del equipo chileno entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

Igualmente, en dos de los últimos cuatro duelos de Alianza Lima se anotaron menos de 2.5 goles.

Pocos córners

Por las actuaciones más recientes, no extrañaría que se cobren menos de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en el duelo de ida. Además, esto se dio en las anteriores cuatro presentaciones de la U.

También se cobraron menos de 9.5 tiros de esquina en los últimos cinco duelos de Alianza Lima.

Cuotas U de Chile vs Alianza Lima

U de Chile vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

