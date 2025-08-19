Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Universidad Católica vs Alianza Lima, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa

Pronósticos: Universidad Católica vs Alianza Lima





Ambos equipos marcan – 1.82 vía Te Apuesto

– 1.82 vía Te Apuesto Alianza Lima – Más de 3.5 córners – 1.92 vía Te Apuesto

– 1.92 vía Te Apuesto Resultado Primera Mitad – Empate – 2.34vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Universidad Católica vs Alianza Lima

Universidad Católica de Ecuador se medirá con Alianza Lima en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los locales saldrán por la remontada ante un cuadro peruano que llega con la buena ventaja que consiguieron en el primer compromiso (2-0).

Los locales, dirigidos por Diego Martínez, empataron con Libertad (1-1) el pasado fin de semana en el torneo ecuatoriano. Además, tienen una sola derrota en sus últimas diez presentaciones, pero fue justamente ante los blanquiazules en la ida.

Por su parte, Alianza Lima suma siete duelos al hilo sin perder y tres triunfos consecutivos. Los dirigidos por Néstor Gorosito vienen de superar al AD Tarma (3-1) en la sexta jornada del Torneo Clausura peruano.

Por el nivel de ambos equipos, y las características del enfrentamiento, no extrañaría que sean 90 minutos muy parejos. Por la localía, los ecuatorianos son favoritos, pero se debe tomar en consideración el buen momento que vive Alianza Lima.

Goles de ambos equipos

Ante la necesidad de los locales, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro duelos de Universidad Católica, así como en dos de sus tres presentaciones en la fase de grupos.

Por su parte, esto también se dio en el anterior compromiso de Alianza Lima, de la misma manera en cinco de sus seis encuentros fuera de casa entre la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Apuesta 1: Universidad Católica vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan – 1.82 vía Te Apuesto

Córners de Alianza Lima

Por el estilo de juego que tiene Alianza Lima, no extrañaría que terminen con más de 8.5 tiros de esquina. Esto se dio en tres de sus últimos cuatro duelos. Además, se cumplió el pronóstico en las últimas dos presentaciones de los blanquiazules como visitantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Apuesta 2:Universidad Católica vs Alianza Lima: Alianza Lima – Más de 3.5 córners – 1.92 vía Te Apuesto

Empate en el 1T

Por las últimas actuaciones de Alianza Lima en condición de visitante, es probable que el primer tiempo termine empatado. Esto se dio en sus cinco presentaciones más recientes fuera de casa, donde se incluye la vuelta del playoff a octavos ante Gremio en Porto Alegre.

Asimismo, ese pronóstico se cumplió en el duelo disputado por Universidad Católica el pasado fin de semana.

Apuesta 3: Universidad Católica vs Alianza Lima: Resultado Primera Mitad – Empate – 2.34vía Te Apuesto

Cuotas: Universidad Católica vs Alianza Lima

Resultado Cuotas Universidad Católica 1.76 Empate 3.56 Alianza Lima 4.97

Universidad Católica vs Alianza Lima: Enfrentamientos directos

Este será el segundo duelo entre ambos tras la victoria de los blanquiazules en la ida (2-0).