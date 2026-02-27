Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Universitario vs FC Cajamarca, un duelo correspondiente a la jornada 5 del Torneo Apertura que se jugará este domingo 1 de marzo en el Monumental.

Pronósticos: Universitario vs FC Cajamarca

Universitario anota más de 2.5 goles - 1.98 vía Betano

No anotan ambos equipos – 1.65 vía Betano

Universitario anota en ambos tiempos - 1.80 vía Betano

Análisis de apuestas Universitario vs FC Cajamarca

Universitario recibe la visita del FC Cajamarca en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas no quieren perder más terreno con la cima, mientras que el equipo visitante sueña con lograr un resultado histórico.

La U viene de empatar con Sporting Cristal (2-2) y en su anterior duelo en casa superaron a Cienciano (2-1). Los dirigidos por Javier Rabanal se encuentran en la cuarta casilla con 8 puntos, solo dos por debajo de UTC y Alianza Lima.

Por su parte, el FC Cajamarca se ubica en la séptima casilla con cinco puntos. Los visitantes en la pasada jornada lograron su primera victoria en la Liga tras vencer a Melgar (3-1) con hat-trick de Hernán Barcos.

Ante las características de ambos equipos, y el fútbol que muestra la U, en casa no hay duda que los campeones son favoritos. Asimismo, se espera un compromiso con más de 2.5 goles y una gran cantidad de córners.

Goles de la U

Por la capacidad ofensiva de la U, y el fútbol ofensivo que muestra en el Monumental, es probable que los campeones anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los dos amistosos de pretemporada disputados en casa. Mientras que en sus duelos en casa por el torneo anotaron más de 1.5 goles.

Asimismo, el FC Cajamarca recibió más de 2.5 goles en su primer partido fuera de casa en la Liga 1.

Apuesta 1: Universitario vs FC Cajamarca: Universitario anota más de 2.5 goles - 1.98 vía Betano

Valla invicta

Universitario no recibió goles en dos de sus tres presentaciones más recientes en casa, por lo que ese pronóstico se podría cumplir ante FC Cajamarca. Además, los visitantes no anotaron en su primera derrota de la temporada ante Sport Huancayo (2-0).

Apuesta 2: Universitario vs FC Cajamarca: No anotan ambos equipos - 1.65 vía Betano

Goles en ambos tiempos

En su último partido como local, Universitario anotó en ambos tiempos, por lo que esto podría darse ante los recién ascendidos. Ese pronóstico también se cumplió en el último compromiso de pretemporada de los cremas.

Apuesta 3: Universitario vs FC Cajamarca: Universitario anota en ambos tiempos - 1.80 vía Betano

Cuotas Universitario vs FC Cajamarca

Resultado Cuotas Universitario 1.24 Empate 5.90 FC Cajamarca 12.50

Universitario vs FC Cajamarca: historial de enfrentamientos

Este será el primer duelo entre ambos.