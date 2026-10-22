Universitario y Juan Pablo II se enfrentan este sábado 24 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El partido se disputará en el Estadio Monumental de Lima, donde el conjunto crema buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos importantes.

Universitario llega después de golear 4-1 a Alianza Atlético, mientras que Juan Pablo II viene de vencer 2-0 a Sport Boys. Ambos equipos ganaron en la jornada anterior y atraviesan un buen momento ofensivo, por lo que se espera un encuentro con oportunidades de gol.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Universitario parte como favorito, aunque Juan Pablo II ha demostrado que puede competir ante rivales exigentes.

Pronósticos Universitario vs Juan Pablo II

Victoria de Universitario + más de 1.5 goles en el partido – 1.58 vía 1xbet

Universitario anotará en ambas mitades – 2.02 vía 1xbet

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Análisis y estado de forma: Universitario vs Juan Pablo II

Universitario afronta este compromiso con la intención de mantener su buen rendimiento ofensivo. El equipo crema viene de conseguir una contundente victoria por 4-1 ante Alianza Atlético, resultado que le permitió recuperar sensaciones después del empate 2-2 frente a Melgar.

Los números del conjunto limeño respaldan la posibilidad de que vuelva a tener protagonismo en ataque. Universitario suma 25 goles a favor en 12 jornadas del Clausura, con un promedio superior a dos tantos por encuentro. Además, jugar en el Estadio Monumental representa una oportunidad para asumir la iniciativa y generar ocasiones desde los primeros minutos. Cabe mencionar que la U se ubica en la tercera casilla con 24 puntos.

Por su parte, Juan Pablo II llega después de derrotar 2-0 a Sport Boys. El equipo de Chongoyape también ha mostrado capacidad para generar peligro y acumula 23 goles en el campeonato, por lo que no conviene subestimar su potencial ofensivo. Se encuentra en la cuarta posición con 22 puntos, por lo que vive un semestre de ensueño.

La visita, sin embargo, tendrá que afrontar un desafío exigente ante uno de los equipos más competitivos del fútbol peruano. Universitario cuenta con argumentos para controlar el partido y buscar la victoria, aunque necesitará mantener la concentración para evitar que su rival aproveche los espacios.

Con este panorama, la primera recomendación combina el triunfo crema con un mínimo de dos goles en el encuentro. La segunda apuesta exige un escenario más específico: que Universitario encuentre el camino al gol tanto en la primera como en la segunda mitad.

Nuestra apuesta segura: Universitario gana + más de 1.5 goles

Esta combinación es una alternativa interesante para quienes esperan una victoria de Universitario en un partido con al menos dos goles. El pronóstico se cumple si los cremas ganan y el marcador registra dos o más tantos, independientemente de si Juan Pablo II consigue anotar.

La goleada por 4-1 ante Alianza Atlético es una referencia positiva para confiar en la capacidad ofensiva del equipo local. Universitario ha demostrado que puede generar ocasiones y convertirlas, mientras que su condición de favorito refuerza la elección del triunfo.

Además, el mercado de más de 1.5 goles permite contemplar resultados como 2-0, 2-1 o 3-0. No es necesario que ambos equipos marquen ni que Universitario consiga una goleada para acertar la apuesta.

Eso sí, Juan Pablo II llega con buenos resultados recientes, por lo que los locales deberán imponer su ritmo y aprovechar las oportunidades que generen.

Apuesta de valor: Universitario anotará en ambas mitades

Para buscar una cuota más atractiva, la alternativa es apostar a que Universitario marcará al menos un gol en cada tiempo. Este mercado encaja con la capacidad anotadora que ha mostrado el equipo crema durante el Clausura. Sus 25 goles en 12 jornadas reflejan una producción ofensiva importante y respaldan la posibilidad de que pueda generar peligro durante distintas fases del encuentro.

La apuesta también permite distinguir entre marcar varios goles en un solo tiempo y mantener la amenaza ofensiva durante los 90 minutos. Por ejemplo, un resultado de 2-0 solo sería ganador para este mercado si Universitario anota un gol en la primera mitad y otro en la segunda.

Cuotas: Universitario vs Juan Pablo II

Alineaciones probables: Universitario vs Juan Pablo II