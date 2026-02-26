Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Wolves vs Aston Villa, un duelo correspondiente a la jornada 28 de la Premier League que se jugará este viernes 27 de febrero en el Molineux Stadium.

Análisis de apuestas Wolves vs Aston Villa

Wolves se verá las caras con Aston Villa en un encuentro de la jornada 28 de la Premier League. Los locales viven una temporada para el olvido y buscarán apenas su segunda victoria, mientras que el equipo dirigido por Unai Emery intentará mantenerse en la tercera posición de la clasificación.

El equipo local es colista con solo 10 puntos. Wolves empató dos de sus tres compromisos más recientes, pero viene de caer con Crystal Palace (1-0). Además, en el anterior duelo en casa, los dirigidos por Rob Edwards empataron con el líder Arsenal (2-2).

Por su parte, Aston Villa llega con tres partidos al hilo sin perder en Premier League. Los Villanos igualaron el pasado fin de semana con Leeds United (1-1) y empataron en su anterior visita del campeonato ante Bournemouth. Se encuentran en la tercera posición con 51 unidades.

Ante la actualidad de ambos equipos, no hay duda que Aston Villa aparece como el equipo favorito. También se espera un duelo con varios goles. Cabe mencionar que Los Villanos ganaron tres de los anteriores cuatro enfrentamientos con los Wolves.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos en casa de Wolves, así como en una de las anteriores dos presentaciones del Aston Villa.

Apuesta 1: Wolves vs Aston Villa: Más de 2.5 goles - 1.91 vía Betano

Ambos equipos marcan

Por las características de los partidos en Premier League, y las actuaciones de ambos equipos, no extrañaría que el enfrentamiento culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones de los Wolves.

Además, esto también se dio en tres de los cuatro compromisos más recientes de los Villanos.

Apuesta 2: Wolves vs Aston Villa: Ambos equipos marcan - 1.78 vía Betano

Remates a portería

Por el poderío ofensivo del Aston Villa, y los problemas en defensa de los Wolves, no extrañaría que se realicen más de 7.5 tiros al arco. Esto se dio en el último partido de los colistas, así como en dos de las anteriores tres presentaciones en casa.

De igual forma, en dos de los pasados cuatro encuentros de Los Villanos se superó esa cantidad de remates a puerta. Ese pronóstico también se cumplió en el partido entre ambos de la primera vuelta.

Apuesta 3: Wolves vs Aston Villa: Más de 7.5 tiros al arco - 1.57 vía Betano

Cuotas Wolves vs Aston Villa

Resultado Cuotas Wolves 4.00 Empate 3.60 Aston Villa 1.91

Wolves vs Aston Villa: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 134 oportunidades. El registro es de 45 triunfos del Wolves, 32 empates y 57 victorias del Aston Villa. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: