Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Wolves vs Liverpool, un duelo correspondiente a la jornada 29 de la Premier League que se jugará este martes 3 de marzo en el Molineux Stadium.

Pronósticos: Wolves vs Liverpool





Ambos equipos marcan - 1.71 vía Te Apuesto

Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.42 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners - 1.75 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Wolves vs Liverpool

Wolves se medirá al Liverpool en un duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League. Los colistas tienen dos partidos al hilo en casa sin perder, mientras que los “Reds” tienen cuatro triunfos consecutivos entre todas las competencias.

Los locales vienen de vencer al Aston Villa (2-0) y tienen una sola derrota en sus cinco compromisos más recientes entre FA Cup y Premier League. Wolves se ubica en la última posición con apenas 13 puntos.

Por su parte, Liverpool se encuentra en la quinta casilla con 48 unidades, a tres de la zona Champions League. Los dirigidos por Arne Slot tienen tres victorias al hilo en la competición. Vienen de golear al West Ham (5-2) en Anfield.

Cabe mencionar que Liverpool derrotó a los Wolves en los anteriores seis enfrentamientos. Se espera que la historia se repita. Además, es probable un duelo con más de 2.5 goles.

Ambos equipos marcan

Cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos culminaron sin valla invicta, por lo que este pronóstico se podría cumplir. Además, esto se dio en el último duelo del Liverpool y en el compromiso en casa de los Wolves ante Arsenal (2-2) del mes pasado.

Apuesta 1: Wolves vs Liverpool: Ambos equipos marcan - 1.71 vía Te Apuesto

Goles del Liverpool

Por el poderío ofensivo del Liverpool y sus recientes presentaciones no extrañaría que los “reds” anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres duelos de los dirigidos por Slot.

Asimismo, ese pronóstico se cumplió en los seis compromisos más recientes entre ambos.

Más de 9.5 córners

En tres de los últimos cuatro partidos del Liverpool se cobraron más de 9.5 tiros de esquina, por lo que este pronóstico se podría cumplir. Esto también se dio en la última derrota de los Wolves y en el enfrentamiento entre ambos de la primera vuelta.

Apuesta 3: Wolves vs Liverpool: Más de 9.5 córners - 1.75 vía Te Apuesto

Cuotas Wolves vs Liverpool

Resultado Cuotas Wolves 6.66 Empate 4.67 Liverpool 1.44

Wolves vs Liverpool: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 119 oportunidades. El balance es de 37 victorias de los Wolves, 18 empates y 64 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: