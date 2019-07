Cristian Benavente: "La Selección Peruana tiene muchas opciones de ganar la final de la Copa América"

La Selección Peruana volverá a verse las caras ante Brasil, el anfitrión de la Copa América , pero esta vez en la final del torneo y con más confianza que nunca, luego de golear ante Chile en semifinales.

En conversación con el diario deportivo Marca, Cristian Benavente aseguró que haber caído goleados ante Brasil en la Fase de Grupos solo es parte del proceso y que no es imposible que Perú gane la Copa América.

"Por supuesto que la Selección Peruana tiene muchas opciones de ganar la final de la Copa América, aún siendo ellos los favoritos. El hecho de haber sido goleados en la primera hace que aprendamos de los errores. Ya derrotamos a Chile y Uruguay, ¿por qué no ahora a Brasil?", aseguró Benavente.

"Me da pena no estar con la Selección Peruana ahora porque he estado con ellos hace poco. Sin embargo, mi idea es volver pronto. Estoy en Egipto y quiero dar aquí el nivel de selección. Mientras tanto, toca disfrutarla por la televisión", continuó.

Perú y Brasil se verán las caras este viernes 7 de julio en el Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 3:00 p.m. El duelo será transmitido por la señal de América TV y DirecTV Sports.

Edison Flores fue sometido a una resonancia magnética. (América TV)

►No hay piedad con ellos: prensa chilena destruye a ‘La Roja y arremete en contra de Arturo Vidal en la Copa

►Ruggeri y el consejo que le dio al 'Flaco' Gareca antes de la final de la Copa América 2019 [VIDEO]

► Martín Liberman se burló así de Chile y Arturo Vidal tras la goleada de la Copa América 2019 [VIDEO]

►Su versión: Dani Alves aclaró así el mensaje tras conocer que Perú es finalista de la Copa América