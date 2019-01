Crunchyroll | 10 animes que se estrenarán en el 2019 en la plataforma

Crunchyroll trae buenas nuevas para los amantes del anime. Durante este fin se semana se anunciaron las nuevas series que acompañarán la primera parte de la temporada de invierno, en total se trata de seis animes que se podrán ver en todo América Latina.

Por otro lado, se presentaron títulos como The Morose Mononokean II, Girly Air Force, Lord El-Melloi II's Case Files {Rail Zeppelin} Grace note, Mob Psycho 100 II y WATATEN!: an Angel Flew Down to Me que se estrenarán durante el 2019.

Animes de temporada de invierno en Crunchyroll:

Título: Boogiepop wa Warawanai

Fecha estreno Crunchyroll: 4 de enero de 2019

Disponibilidad: Mundial menos Asia, territorios de habla alemana, francesa y rusa



Título: Toji no Miko ~ Mini Toji

Fecha estreno Crunchyroll: 5 de enero de 2019

Disponibilidad: Mundial menos Asia



Título: Watashi ni Tenshi ga Maiorita!

Fecha estreno Crunchyroll: 8 de enero de 2019

Disponibilidad: Mundial menos Asia



Título: Meiji Tokyo Renka

Fecha estreno Crunchyroll: 9 de enero de 2019

Disponibilidad: Mundial menos Asia, Oriente Medio, Norte de África, Francia y Alemania



Título: Mahou Shoujo Tokushusen Asuka

Fecha estreno Crunchyroll: 11 de enero de 2019

Disponibilidad: Mundial menos Asia, Australia, Nueva Zelanda y territorios de habla alemana, francesa y rusa



Título: Kemono Friends 2

Fecha estreno Crunchyroll: 14 de enero de 2019

Disponibilidad: Mundial menos Asia