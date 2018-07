El concepto de Sensei (Maestro) es uno de los más recurrentes en el anime japonés . Estos están presentes en una larga variedad de géneros de series y han marcado la formación de nuestros personajes favoritos, como Goku , a través de la historia.

20 MAESTROS DEL ANIME: SENSEIS QUE SEGURO RECORDARÁS

.Aquí la lista completa (las fotos las puedes encontrar en la galería de portada):



1. Muten Roshi - saga Dragon Ball

2. Profesor Oak - Pokémon

3. Jiraiya - Naruto

4. Koro sensei - Ansatsu no kyoushitsu

5. Reborn - Katekyo Hitman Reborn

6. Nozomu Itoshiki - Sayonara Zetubou Sensei

7. Zenjuro Saotome - Beelzebub

8. Genkai - Yuyu Hakusho

9. Makarov Dreyar - Fairy Tail

10. Chihiro Sengoku - Sakurasou no pet na kanojo

11. Yoshida Shouyou - Gintama

12. Hiko Seijuro - Samurai X

13. Megumi Sakura -Megurigaoka Private High School

14. All Might - Boku no hero academia

15. Tsunade - Naruto

16. Piccolo - saga Dragon Ball

17. Whiss - Dragon Ball Super

18. Fukasaku - Naruto

19. Biscuit Krueger - Hunter x Hunter

20. Shouta Aizawa - Boku no hero academia



Sin importar la edad de estos, han sido por momentos el soporte emocional e intelectual de los demás personajes. Inclusive, algunos son líderes natos como Makarov , quien siempre pone su cuello cuando los integrantes de Fairy Tail entran en aprietos.

El anime japonés ha mostrado ser de las producciones animadas más famosas del mundo. Solo basta ver el desempeño de la última temporada del Torneo de Poder de Dragon Ball Super para darse cuenta que ya es un fenómeno mundial.