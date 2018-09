Dragon Ball Heroes: ¿Quién es Goku Xeno? Aquí la explicación oficial según el manga [VIDEO]

Los sufijos Xeno en Dragon Ball Heroes pueden ser un dolor de cabeza si es que no estás familiarizado con la historia del anime. Si bien esta historia no es canónica, hay elementos de la historia oficial de Goku que debemos considerar para echar luces sobre la trama del anime.



Quizá te hayas preguntado cuál es la historia de Goku Xeno antes de Dragon Ball Heroes. ¿Qué sucedió con él todo ese tiempo? El canal de YouTube Indie Arts Kenel ha dado con la respuesta.



El video arranca con una pieza clave sobre Goku Xeno en Dragon Ball Heroes: no se trataría del mismo Goku que vimos en Dragon Ball GT, sino de un personaje más elaborado en los videojuegos y los mangas.



