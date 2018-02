Dragon Ball Super 127: Vegeta podría ser el siguiente eliminado del Torneo de Poder [SPOILERS]

El sábado pasado se estrenó el capítulo 126 de Dragon Ball Super. En este episodio se vio el gran despertar de Vegeta, tras la difícil batalla contra el aspirante a Dios de la Destrucción, Toppo. Tras usar la técnica de auto destrucción logró sacarlo de la arena de combate, de esta manera solo queda un combatiente del Universo 11.

Jiren tendrá la dura tarea de enfrentarse a tres de los luchadores: Vegeta, Goku y Androide 17. Por el momento no se sabe que ha sucedido con Freezer, no parece haber sido derrotado porque no aparece en el banco de espectadores pero tampoco se le ha visto en el avance del capítulo 127 deDragon Ball Super.

Desde que se lanzó el avance del siguiente capítulo, han comenzado a correr rumores sobre los siguientes eliminados del Torneo de Poder de Dragon Ball Super. Al parecer veremos a Andriode 17 luchar con todo su poder y quizás dejar el combate luego de un gran desempeño.

Pero una de las escenas reveladas ha preocupado a los fans. Goku aumenta su poder hasta Super Saiyan Azul con Jaio-Ken mientras que vegeta va al ataque. Jiren, que ya reveló su máximo poder, lanza un poderoso proyectil de energía, el cual es detenido por el príncipe de los saiyans. En la "preview" se ve que la luz de energía envuelve a Vegeta y supuestamente lo sacaría de combate.

Por supuesto, no hay confirmación oficial de que Vegeta vaya a salir eliminado. Sin embargo, luego de la técnica de autodestrucción está muy cansado y herido. Este sábado conoceremos como le harán frente al verdadero poder de Jiren en el estreno de Dragon Ball Super.

Freezer no apareció luego de la explosión de Vegeta, tampoco se encontraba en la tribuna de los eliminados, así que los fans han teorizado que podría encontrarse inconsciente, aún dentro de la arena y que en realidad la batalla podría transformarse en un cuatro contra uno.



​Los fans han comentado que Freezer permanecería inconsciente u oculto dentro de los escombros de la arena hasta el final del Torneo de Poder, donde Jiren habría eliminado a todos menos a Goku, que aguantaría hasta el final y ganarían el Torneo de Poder de Dragon Ball Super por mayor número de participantes en pie.