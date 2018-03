Dragon Ball Super 130: Jiren causaría un gran desastre en su pelea con Goku [SPOILERS]

Dragon Ball Super 130. Luego de una semana sin Dragon Ball , uno de los animes que más han generado expectativa a inicios de este año tendrá una de las batallas más épicas jamás vistas en toda la franquicia: Goku vs. Jiren.



Y es que nuestro protagonista ha roto todos sus límites dominando el Ultra Instinto, un estado que ni siquiera los dioses pueden llegar a controlar por completo. Sin embargo, su oponente Jiren no se queda atrás, igualando su nivel de pelea en este episodio de estreno.



Con las nuevas imágenes de Dragon Ball Super 130 lanzadas por Toei Animation no sólo se confirma que veremos una gran pelea con Goku y Jiren, sino también una posible catástrofe ocasionada por el choque de poder de ambos. Cuidado, SPOILERS más adelante.​

Dragon Ball Super 130: Jiren causaría un gran desastre en su pelea con Goku (AVANCE)

Como siempre, Toei Animation, a través de la cuenta oficial en Twitter de Dragon Ball Super , mostró nuevas imágenes del episodio 130, donde nos adelantan un poco del capítulo a estrenarse más tarde hoy sábado.



Una de estas imágenes ha ​ocasionado que los fans comiencen a temer por la seguridad de los espectadores del torneo, ya que la increíble energía que Goku y Jiren, en especial de este último, parece descontrolada:

Dragon Ball Super

¿Será posible que Jiren, en su intento de derrotar a Goku, comience a dañar a los amigos de Goku en las gradas? Esta teoría se justifica con otra imagen que subió la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Super , donde se muestra a un Goku totalmente fuera de si:

Dragon Ball Super

Sin embargo, esto sólo se confirmará en la noche, cuando se estrene el capítulo 130 de Dragon Ball Super. Muchos fans están esperando con ansias este capítulo, ya que Akira Toriyama ha confirmado una gran sorpresa, que podría ser el regreso de Freezer.