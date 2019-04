Dragon Ball Super | El verdadero origen de Majin Buu podría ser revelado en el siguiente capítulo del manga

Dragon Ball Super no para por nada. Pese a que el anime está en pausa desde finales de marzo del 2018, Toyotarno no ha dejado de publicar sus tomos en el manga. Actualmente ya se desarrolla la saga de la Patrulla Galáctica, quienes van en busca de Moro, un ex convicto capaz de aniquilar la vida en el universo. Al parecer la única solución será liberar a Majin Buu para que luche contra él.

El manga 47 de Dragon Ball Super mostró el combate entre Moro y Majin Buu con un resultado inesperado. Buu no puede ser víctima de la magia de Moro, por lo que puede golpear sin problemas al villano.



Goku y Vegeta, quienes observan la pelea a cierta distancia, están sorprendidos y no se explican cómo es que Buu es tan poderoso en Dragon Ball Super, teniendo en cuenta que ha tenido pocas batallas en la franquicia desde Dragon Ball Z.



Lo cierto es que no hay pistas sobre cómo es que Majin Buu es tan poderoso, solo la vez que absorbió al Gran Kaioshin hace millones de años, incluso antes que el hechicero Babidi se tope con él en Dragon Ball Z.

Dragon Ball Super | Majin Buu vs. Moro (Toyotaro) Dragon Ball Super | Majin Buu vs. Moro (Toyotaro)

