Dragon Ball Super | Las versiones de Goku y Vegeta en samurai se hacen viral en Instagram

Dragon Ball Super es conocido en todo el mundo. Su comunidad de seguidores está al tanto de los próximos trabajos de Toei Animation y Akira Toriyama. Aún los seguidores siguen sorprendidos con la nueva aparición de Broly , así que los artistas se pusieron manos a la obra para crear modelos muy personales de Goku, Vegeta y compañía.

No cabe duda que Dragon Ball es aquel anime que destaca por su historia, esa que si bien posee una trama muy repetida (vencer al antagonista de turno), nunca aburre, sino todo lo contrario, entretiene y sorprende. Además de tener siempre personajes con actitudes muy marcadas (como Gokú y Vegeta) y que en diversos escenarios demuestran ser especialistas en las artes marciales, aumentando el poder que tienen con transformaciones.

Todo eso ha servido para que la creación de Akira Toriyama sea muy conocida en distintas partes del globo y que la gente constantemente esté a la expectativa de las nuevas aventuras que tendrán los guerreros.

Sin embargo, a raíz de ello, han surgido incógnitas en muchas personas: ¿qué hubiera pasado si los personajes fueran samuráis? ¿El anime tendría el mismo éxito?

Pues si bien son preguntas cuyas respuestas no podremos dar, un artista llamado Guillem Daudén (@kenji_893 en Instagram ) y que reside en Barcelona, España , ha llamado la atención de todos por recrear la apariencia que podrían tener los personajes de Dragon Ball Super si fueran samuráis.

Sí, tal y como acabas de leer. Gokú, Vegeta, Broly, Vegito, Gogeta, Trunks y Goten, personajes del mundo de Dragon Ball, fueron elegidos por este artista para realizar las gráficas, que destacan por su alto nivel de calidad y que no dejan de acumular reacciones en Instagram, al grado de que cada una ya es viral en la red social.

Si aún no ves ninguna de estas ilustraciones compartidas en el Instagram de @kenji_893, no desesperes, en esta galería te las mostraremos. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a tus personajes favoritos con esos looks en Dragon Ball Super?