'Dragon Ball Super: Broly' llega al Times Square de Nueva York

Dragon Ball Super: Broly es una cinta del anime japonés que domina prácticamente el mundo, incluso los mercados más difíciles como Estados Unidos. Resulta que la producción de la película de Toei Animation instaló sus primeros carteles en el Times Square, una de las zonas más exclusivas de Nueva York.



Las imágenes de las vallas publicitarias fueron compartidas en Reddit. El usuario The Tea Pod captó uno de ellos sobre el edificio donde se ubica el restaurante de comida rápida Chevys y Five Guys.



El diseño no revela nueva información sobre 'Dragon Ball Super: Broly', debido a que mantiene la imagen principal del póster oficial. La intención del banner es promocionar la película durante la visita de Masako Nozawa a la Comic Con de Nueva York.



Se espera el lanzamiento de un nuevo tráiler de ' Dragon Ball Super: Broly' el viernes 5 de octubre.