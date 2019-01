"Dragon Ball Super: Broly": ¿qué películas se estrenaron antes del regreso de Broly?

" Dragon Ball Super: Broly " es la última película de la franquicia creada por Akira Toriyama. Durante toda su historia, se han publicado numerosas películas de todas sus sagas, comenzando desde 1986, dos años después de la publicación oficial del manga en Shonen Jump.

El manga ha obtenido 519 capítulos impresos en 42 volúmenes. Toei Animation, famosa productora de animación japonesa, consiguió los derechos para crear su dibujo animado dos años después, teniendo su primera emisión el 26 de febrero de 1986.

A la par, ha creado más de 15 largometrajes de los acontecimientos relatados en Dragon Ball. No obstante, la gran mayoría de esas películas no han sido consideradas como parte de la historia oficial de la serie, ya que Toriyama no ha formado parte de las historias.

Las únicas excepciones han sido las tres últimas películas que forman parte del canon con Dragon Ball Super. Esto se debe a que su creador ha formado parte de la creación de las mismas, ya sea diseñando sus personajes, guiando los giros argumentales, etc.

Esta es la lista de las películas de Dragon Ball que se han estrenado a lo largo de los años. No se incluyen algunos especiales sobre episodios o historias que fueron transmitidos por la televisión., así como la película live-action.

Dragon Ball

La Leyenda de Shenlong



Título en España: La leyenda del Dragón Shenlong

Nombre japonés: “Shenron no densetsu” (ドラゴンボール 神龍の伝説)

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 1986

Sinopsis: Primera historia paralela a los primeros episodios de la serie. Es el primer deseo a Shenlong

La Princesa Durmiente del Castillo Embrujado



Título en España: La Bella Durmiente en el Castillo del Mal

Nombre japonés: “Majinjō no nemuri hime” (ドラゴンボール 魔神城のねむり姫)

Fecha de estreno: 18 de julio de 1987

Sinopsis: Gokú y Krillin van a entrenar con el Maestro Roshi. Este les da una primera misión sobre el rescate de una hermosa princesa en un castillo maldito.

Una Aventura Mística



Título en España: Aventura Mística

Nombre japonés: “Makafushigi Daibōken” (ドラゴンボール 摩訶不思議大冒険)

Fecha de estreno: 9 de julio de 1988

Sinopsis: La segunda historia paralela a la serie. Gokú y Krillin siguen entrenando y comienzan la segunda búsqueda de las “Esferas del Dragón”. Aquí aparece Ten Shin Han contra Grulla, ven a Arale y luchan contra Tao Pai Pai.

El Camino hacia el Poder



Título en España: El camino hacia el más fuerte

Nombre japonés: “Saikyō e no michi” (ドラゴンボール 最強への道)

Fecha de estreno: 3 de marzo de 1996

Sinopsis: Es una nueva versión de los primeros capítulos de la serie. Aquí luchan contra Red Ribbon.

Películas de Dragon Ball Z

¡Devuélvanme a mi Gohan!



Título en España: Garlick Junior Inmortal

Nombre japonés: “Ora no Gohan o kaese!!” (ドラゴンボールZ オラの悟飯をかえせッ!!)

Fecha de estreno: 15 de julio de 1989

Sinopsis: En esta primera película de Dragon Ball Z, Garlick Jr. quiere reemplazar a Kami Sama por la fuerza como el Dios de la Tierra. Para esto, secuestra a Gohan y Gokú con Piccolo van en su rescate.

El hombre más fuerte de este mundo



Título en España: El más fuerte del mundo

Nombre japonés: “Kono yo de ichiban tsuyoi yatsu” (ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ)

Fecha de estreno: 10 de marzo de 1990

Sinopsis: El Doctor Willow tiene un accidente por intentar transplantar su cerebro con el cuerpo del hombre más fuerte del mundo. Al buscar al Maestro Roshi luego de 50 años, este le informa que ahora tal título le pertenece a Gokú, por lo que los Guerreros Z tienen que pelear contra Willow para detener sus planes.

La batalla más grande del mundo está por comenzar



Título en España: La super batalla

Nombre japonés: “Chikyū marugoto chōkessen” (ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦)

Fecha de estreno: 29 de abril de 1990

Sinopsis: Turtles, otro saiyajin superviviente del planeta Vegeta, llega a la Tierra y siembra la semilla del árbol sagrado que consume toda la vida del planeta. Gokú y los Guerreros Z pelean contra él.

Gokú es un Super Saiyajin



Título en España: El súper guerrero Son Goku

Nombre japonés: “Chō saiyajin da Son Gokū” (ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空)

Fecha de estreno: 19 de marzo de 1991

Sinopsis: Un namekiano llamado Slug llega a la Tierra para convertirla en su nave espacial personal, convoca a Shenlong y le pide la juventud eterna. Goku lo derrota con un Genkidama solar, por lo que muchos lo consideran el Súper Saiyajin Legendario.

Los rivales más poderosos



Título en España: Los mejores rivales

Nombre japonés: “Tobikkiri no saikyō tai saikyō” (ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強)

Fecha de estreno: 20 de julio de 1991

Sinopsis: Cooler llega a la Tierra para vengar la muerte de Freezer. Gohan y Krillin intentan luchar contra sus soldados pero son derrotados, por lo que Cooler se transforma para matar a Gokú, pero él se convierte en Súper Saiyajin y lo derrota enviándolo al sol con un Kamehameha.

Los guerreros más poderosos



Título en España: Guerreros de fuerza ilimitada

Nombre japonés: “Gekitotsu!! 100 oku power no senshitachi” (ドラゴンボールZ 激突!!100倍パワーの戦士たち)

Fecha de estreno: 7 de marzo de 1992

Sinopsis: Cooler reaparece en la tierra con un nuevo cuerpo. En esta película intenta destruir el planeta Namek y tratará de absorber la energía de Gokú y Vegeta.

La pelea de los 3 Saiyajin



Título en España: Los tres grandes super sayanos

Nombre japonés: “Kyokugen Battle!! San Dai Super Saiyajin” (ドラゴンボールZ 極限バトル!三大超サイヤ人)

Fecha de estreno: 7 de septiembre de 1992

Sinopsis: Los androides #13, #14 y #15 despiertan con la programación de destruir a Gokú. Al ser derrotados por los Guerreros Z, transfieren su poder al Androide #13, convirtiéndose en el Super Androide #13. Gokú, Vegeta y Trunks luchan juntos contra él.

El poder invencible



Título en España: Estalla el duelo

Nombre japonés: “Moetsukiro!! Nessen - Ressen – Chōgekisen” (ドラゴンボールZ 燃え尽きろ!!熱戦・烈戦・超激戦)

Fecha de estreno: 6 de marzo de 1993

Sinopsis: Paragus lleva a Vegeta y a los demás Guerreros Z a un planeta distante para que enfrenten a Broly, quien tiene un odio enorme hacia Gokú. Luego, descubren que Broly es el Super Saiyajin Legendario, y logran derrotarlo junto a Vegeta, Trunks, Gohan y Piccolo.

La galaxia corre peligro



Título en España: Los guerreros de plata

Nombre japonés: “Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no sugoi yatsu” (ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴)

Fecha de estreno: 7 de octubre de 1993

Sinopsis: Bojack se escapa del planeta de los Kaio con sus aliados y andan en el Torneo de las Artes Marciales. Gohan los elimina gracias a su transformación en Super Saiyajin 2.

El regreso del guerrero legendario



Título en España: El regreso de Broly

Nombre japonés: “Kiken na futari! Super senshi wa nemurenai” (ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない)

Fecha de estreno: 12 de marzo de 1994

Sinopsis: Broly vuelve y lucha contra Gottens y Trunks.

El combate final



Título en España: El combate definitivo

Nombre japonés: “Super senshi gekiha!! Katsu no wa ore da” (ドラゴンボールZ 超戦士撃破!!勝のはオレだ)

Fecha de estreno: 29 de julio de 1994

Sinopsis: El Saiyajin Legendario revive como Bio-Broly, por lo que Mr. Satan, Goten y Trunks luchan contra él.

La fusión de Gokū y Vegeta



Título en España: Fusión

Nombre japonés: “Fukkatsu no fusion!! Gokū to Vegeta” (ドラゴンボールZ 復活のフュージョン!!悟空とベジータ)

Fecha de estreno: 3 de mayo de 1995

Sinopsis: Un demonio menor se transformará en Janemba luego de absorver toda la maldad que se le quita a los cuerpos al morir. Él peleará contra Gokú en Super Saiyajin 3 mientras que en la tierra los muertos comienzan a cobrar vida. Vegeta y Gokú se fusionan en Gogeta para para acabar contra Janemba mientras que Gohan, Goten y Trunks se encargan de los muertos vivientes.

El ataque del Dragón



Título en España: El ataque del Dragón

Nombre japonés: “Ryūken Bakuhatsu!! Gokū ga yaraneba dare ga yaru” (ドラゴンボールZ 龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる)

Fecha de estreno: 15 de junio de 1995

Sinopsis: Tapion y su hermano menor sellan a un demonio muy poderoso llamado Hildegarn en una caja de música, donde también ellos son atrapados. Gokú junta las esferas del dragon y abre la caja a pedido de un hechicero, liberando al demonio que él y sus amigos tendrán que vencer.

Películas de Dragon Ball Super

La batalla de los Dioses



Título en España: La batalla de los Dioses

Nombre japonés: “Kami to Kami” (ドラゴンボールZ神と神;)

Fecha de estreno: 30 de marzo de 2013

Sinopsis: Bills, el Dios de la destrucción, despierta de un largo sueño y escucha que un Super Saiyajin venció a Freezer. Él cree que es el Super Saiyajin Dios, por lo que enfrenta a Gokú y este deberá ayudarse de sus compañeros saiyajins para llegar a un poder jamás antes visto.

La resurrección de Freezer



Título en España: La resurrección de Freezer

Nombre japonés: “Fukkatsu no「F」” (ドラゴンボールZ 復活の「F」)

Fecha de estreno: 18 de abril de 2015

Sinopsis: Sorbet y Tagoma, soldados del ejército de Freezer, juntan las Esferas del Dragón para pedir la resurrección de su líder. Este vuelve a la vida y comienza su venganza contra los Saiyajins.

Dragon Ball Super: Broly



Título en España: La Película Dragon Ball Super: Broly

Nombre japonés: Doragon Bōru Sūpā: Burorī (ドラゴンボール超 ブロリー)

Fecha de estreno: 14 de diciembre de 2018 (Japón)

Sinopsis: Broly, el Saiyajin Legendario, es presentado nuevamente luego de los hechos del “Torneo de Poder”. Broly llega a la tierra junto a Freezer y Paragus. Su poder se descontrola al pelear contra Gokú y Vegeta, por lo que deberán fusionarse para enfrentarlo.

¿Cómo ver las películas de Dragon Ball ONLINE GRATIS?



Lastimosamente, Toei Animation no ha liberado sus largometrajes para disfrutarlas de manera online y de forma gratuita. Sin embargo, Netflix tuvo por un tiempo los derechos de transmisión de "La Batalla de los Dioses", por lo que no se descarta que la casa productora esté negociando nuevos canales por Internet para distribuir sus películas.