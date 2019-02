"Dragon Ball Super" fue el ganador en su categoría en los Crunchyroll Anime Awards 2019

Dragon Ball Super sigue coleccionando premios y récords de reproducción por donde pase. El estreno de la cinta dedicada al Saiyajin Legendario hizo posible que el anime esté en boca de todos. Ahora, la novedad es que la obra de Akira Toriyama ganó la categoría del 'Mejor anime continuo' en los Crunchyroll Anime Awards 2019.



La competencia de Dragon Ball Super no fue fácil. La serie animada que acabó con el Torneo del Poder y aún se desconoce cuál será el futuro de la franquicia en la TV competió contra The Ancient Magus’ Bride, Black Clover, March comes in like a lion, One Piece y Boruto: Nauto Next Generations.



La cuenta oficial de Toei Animation agradeció al organizador de la competición. Esperemos que este buen recibimiento signifique el regreso de Dragon Ball Super a la pantalla chica tras el cierre del Torneo del Poder y la pelea contra Jiren.



De haber una continuación de Dragon Ball Super, lo más probable es que sea la adaptación del manga de Toyotaro, que actualmente atraviesa la nueva saga 'El prisionero de la Patrulla Galáctica'.



No obstante, se viene rumoreando en redes sociales que Kuriza, el hijo de Freezer, podría hacer su debut en el anime de Dragon Ball Super, debido a que se trata de un personaje que fue ideado originalmente por Akira Toriyama.