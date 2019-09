Dragon Ball Super: diseño de Vegeta Ultra Instinto emociona a los fans del anime

Las últimas

[{"id":131248,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO el partido amistoso por fecha FIFA?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-christian-cueva-neymar-movistar-deportes-latina-globo-sportv-angeles-memorial-coliseum-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131248","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767b6de31b2.jpeg"},{"id":131255,"title":"Dragon Ball Super: Freezer lucha contra Saitama, de One Punch Man, en este incre\u00edble dibujo","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-freezer-lucha-saitama-one-punch-man-increible-dibujo-dbs-dragon-ball-131255","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7682bc31d35.jpeg"},{"id":131236,"title":"\u00a1Se pone a punto! Sigue EN VIVO el entrenamiento de la Selecci\u00f3n Peruana en Los \u00c1ngeles para enfrentar a Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-sigue-tercer-entrenamiento-bicolor-angeles-131236","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766439a49fc.jpeg"},{"id":131250,"title":"\u00a1A re\u00edr se ha dicho! Los divertidos memes se vacilan en la previa del Per\u00fa vs. Brasil en Los \u00c1ngeles","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-divertidos-memes-vacilan-previa-partido-amistoso-angeles-fecha-fifa-131250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767da2d6bad.jpeg"},{"id":131251,"title":"Barcelona pone calma: el \u00faltimo informe de la lesi\u00f3n de Umtiti que tranquiliza a Valverde","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-umtiti-sufrio-contusion-pie-derecho-podra-regresar-pronto-liga-santander-espana-131251","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767eeee6ffa.jpeg"},{"id":131249,"title":"Cuenta regresiva: Messi y Su\u00e1rez alistan su vuelta a Barcelona y la 'MSG' amenaza con su debut por LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-lionel-messi-suarez-volver-titularato-griezmann-valencia-liga-santander-2019-131249","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767bdbb827c.jpeg"},{"id":131252,"title":"Dragon Ball Super: dise\u00f1o de Vegeta Ultra Instinto emociona a los fans del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-diseno-vegeta-ultra-instinto-emociona-fans-anime-dbs-dragon-ball-131252","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/08\/20\/5b7b280cac606.jpeg"},{"id":131175,"title":"Jakob Fuglsang se lleva la Etapa 16: resultados de la Vuelta de Espa\u00f1a 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/vuelta-espana-2019-etapa-16-vivo-directo-online-gratis-streaming-espn-3-caracol-tv-sigue-carrera-ciclismo-ruta-nairo-quintana-miguel-angel-lopez-rigoberto-uran-131175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767db23820d.png"},{"id":131246,"title":"Zidane lo sigue defendiendo: el vestuario est\u00e1 decepcionado de fichaje del Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-hazard-preocupacion-situacion-blancos-fichajes-liga-santander-espana-131246","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7679aa6043f.jpeg"},{"id":131243,"title":"Para 2020: Inter de Mil\u00e1n le puso la mira a Ravzan Marin, la nueva 'joyita' del Ajax","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-inter-milan-le-puso-mira-ravzan-marin-nueva-joyita-ajax-2020-131243","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767961ef684.jpeg"},{"id":131242,"title":"Chile vs. Honduras: fecha, horarios y canales del partidazo en San Pedro Sula por amistoso FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-honduras-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-chilevision-canal-futbol-directo-gratis-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-minuto-minuto-san-pedro-sula-131242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76722fa0150.jpeg"},{"id":131244,"title":"Hinchas de Sport Boys son agredidos por polic\u00edas al celebrar gol","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/peru-hinchas-sport-boys-agredidos-policias-celebrar-gol-video-nnav-131244","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76726e7e009.jpeg"},{"id":131241,"title":"Ricardo Gareca en conferencia de prensa: el DT de la 'bicolor' hablar\u00e1 del Per\u00fa vs. Brasil en Los \u00c1ngeles","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-ricardo-gareca-conferencia-prensa-hora-canal-transmision-seguir-gratis-tv-131241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766e3519f61.jpeg"},{"id":131182,"title":"\u00a1Desde el Windsor Park! Alemania vs. Irlanda del Norte chocan EN VIVO v\u00eda DirecTV por Eliminatorias a la Euro","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alemania-vs-irlanda-norte-vivo-online-directo-directv-sports-eliminatorias-eurocopa-2020-grupo-c-fecha-6-bein-sports-dazn-windsor-park-live-sports-event-windsor-park-nczd-131182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75757c6ab0c.jpeg"},{"id":131239,"title":"Como en el Real Madrid: el pacto goleador entre Maurizio Sarri y Cristiano Ronaldo","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-juventus-maurizio-sarri-promedio-goleador-pacto-portugues-serie-131239","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766e0486d92.jpeg"},{"id":131237,"title":"\u00a1Que sea lo que Leo quiera! Messi le da a escoger al Barza entre dos cracks para reforzar su defensa","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-lionel-messi-pide-reforzar-defensa-cule-propone-dos-jugadores-enero-2020-espana-131237","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7666e23204f.jpeg"},{"id":131238,"title":"Alex Morgan sobre Cristiano Ronaldo: \"Una cosa es como es de futbolista y otra como persona\"","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-alex-morgan-critico-duramente-tipo-persona-131238","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766b2191e91.jpeg"},{"id":131240,"title":"Diego Maradona se emociona en presentaci\u00f3n como t\u00e9cnico de Gimnasia","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/argentina-emotiva-presentacion-diego-maradona-plantel-hinchas-gimnasia-esgrima-plata-video-nnav-131240","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766a78b1731.jpeg"},{"id":131234,"title":"No ser\u00e1 tan f\u00e1cil, Florentino: el principal competidor del Real Madrid para fichar a Kylian Mbapp\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-2019-mbappe-manchester-city-principal-competidor-blancos-liga-santander-espana-131234","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7666aa07a42.jpeg"},{"id":131232,"title":"\"No, vengo a ver a Gimnasia\": ni\u00f1o es viral por su respuesta por llegada de Maradona al 'Lobo' [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-gimnasia-nino-viral-respuesta-llegada-d10s-video-131232","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766247709f4.jpeg"},{"id":131231,"title":"Se olvidan de Mbapp\u00e9: Real Madrid da un 'batacazo' y cierra el fichaje de un nuevo 'Gal\u00e1ctico' para 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-beek-seria-primer-refuerzo-merengue-confirmado-proxima-temporada-fichajes-2020-131231","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d765b0f996f0.jpeg"},{"id":131191,"title":"EN VIVO | Binacional vs. Real Garcilaso hoy en Juliaca por la Fecha 6 del Torneo Clausura | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/binacional-vs-real-garcilaso-vivo-online-via-gol-peru-torneo-clausura-liga-1-nczd-131191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75d1a2874ea.jpeg"},{"id":131120,"title":"LIGA 1 | Tabla de posiciones y acumulada: as\u00ed se mueve en la fecha 6 del Torneo Clausura | EN VIVO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/vivo-tabla-posiciones-acumulada-liga-1-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-mueve-juega-fecha-6-torneo-clausura-131120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72e4c8354c2.jpeg"},{"id":84569,"title":"\u25b7 VER F\u00daTBOL EN VIVO: revisa la gu\u00eda completa para ver los partidos de esta semana","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-vivo-online-gratis-ver-directo-partidos-amistosos-fifa-premier-league-liga-santander-bundesliga-champions-league-liga-mx-copa-movistar-resultados-tabla-posiciones-partidos-noticia-nnda-84569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d7654d149511.jpeg"},{"id":131130,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: d\u00f3nde y c\u00f3mo ver la transmisi\u00f3n EN VIVO del amistoso en Los \u00c1ngeles | Fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/vivo-peru-vs-brasil-via-latina-tv-movistar-deportes-ver-partido-amistoso-peru-vs-brasil-vivo-directo-131130","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d765141bd1d6.jpeg"},{"id":131230,"title":"Puede haber l\u00edo en Real Madrid: \u00faltimas palabras de Bale no gustaron para nada a la dirigencia","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-palabras-gareth-bale-gustaron-alta-plana-dirigencial-131230","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76584c2956b.jpeg"},{"id":131161,"title":"\u00a1Con Aldo Corzo! El 'once' que prob\u00f3 Ricardo Gareca para el Per\u00fa vs. Brasil en Los \u00c1ngeles","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-vivo-equipo-titular-amistoso-fifa-angeles-gabriel-costa-carlos-zambrano-fotos-131161","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/07\/5d2259fab672f.jpeg"},{"id":131206,"title":"Joker 2: \u00bfel Guas\u00f3n con Joaqu\u00edn Phoenix tendr\u00e1 segunda parte? Todd Phillips afirma que est\u00e1 listo para la secuela","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-2-fecha-estreno-trailer-personajes-habra-secuela-guason-joaquin-phoenix-todd-phillips-afirma-listo-segunda-parte-warner-bros-dc-comics-cos-131206","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d758c86ab837.jpeg"},{"id":94715,"title":"\"Joker\": fecha de estreno de 'Guas\u00f3n', tr\u00e1iler, sinopsis, personajes, actores y m\u00e1s sobre la pel\u00edcula de Joaqu\u00edn Phoenix","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/joker-fecha-estreno-sinopsis-historia-actores-personajes-pelicula-joaquin-phoenix-todd-phillips-guason-enemigo-batman-cannes-oscar-2020-fotos-videos-cos-nnda-nnlt-94715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d744e89b151c.jpeg"},{"id":131228,"title":"Real Madrid se complica: agente de Pogba inicia conversaciones con el United para renovar contrato","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-paul-pogba-inicia-conversaciones-manchester-united-extender-contrato-131228","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d764f8036831.jpeg"},{"id":131227,"title":"Bomba de nombre Messi: revelan al equipazo ingl\u00e9s al que pudo llegar antes de jugar en Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-lionel-messi-pudo-fichar-arsenal-2003-arsene-wenger-131227","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76463540546.jpeg"},{"id":131219,"title":"Erick Osores: \"Ricardo Gareca sin Paolo Guerrero y sin Christian Cueva no puede desarrollar un segundo plan\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-erick-osores-quedando-claro-ricardo-gareca-paolo-guerrero-christian-cueva-juega-desarrollar-segundo-plan-video-131219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75d5e505448.jpeg"},{"id":131226,"title":"Y todo por Neymar: Barcelona apunta al reemplazo de Semedo, quien sigue como trueque al PSG","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichaje-neymar-cules-reemplazo-semedo-seguiria-trueque-psg-131226","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d763d678e7ef.jpeg"},{"id":131225,"title":"\u00a1Triunfazo y punta!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/triunfazo-punta-131225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d763474ec286.jpeg"},{"id":131198,"title":"Con Sergio Ramos y CR7: el top 20 de los jugadores con m\u00e1s partidos en su selecci\u00f3n nacional [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/jugadores-partidos-seleccion-cristiano-ronaldo-sergio-ramos-top-20-futbolistas-veces-defendieron-camiseta-nacional-fotos-131198","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d759771e1947.jpeg"},{"id":131224,"title":"\u00bfIncendio en el Monumental? Bomberos dieron alerta que asust\u00f3 a hinchas de Universitario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-incendio-estadio-monumental-bomberos-dieron-alerta-asusto-hinchas-nczd-131224","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d75e26442940.jpeg"},{"id":131223,"title":"Alianza Lima derrot\u00f3 2-0 a Ayacucho FC y se coloca en los primeros puestos del Torneo Clausura","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/torneo-peruano-alianza-lima-derroto-ayaucho-coloca-primeros-puestos-clausura-video-nnav-noticia-131223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75dc4cab1ce.jpeg"},{"id":131222,"title":"Este fue el ag\u00f3nico gol de Alejandro Hohberg para la victoria de Universitario en Hu\u00e1nuco","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/torneo-peuano-agonico-gol-hohberg-victoria-universitario-huanuco-video-nnav-noticia-131222","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75d90cb3db0.jpeg"},{"id":131220,"title":"IFA 2019: Huawei lanza su primer procesador 5G, el Kirin 990","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ifa-2019-huawei-presenta-primer-procesador-5g-llegara-mate-30-smartphone-viral-nnda-nnrt-131220","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75d694ec498.jpeg"},{"id":131221,"title":"Hinchas de Universitario alentaron a su equipo pese a la intensa lluvia en Hu\u00e1nuco","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/universitario-deportes-hinchas-cremas-alentaron-equipo-intensa-lluvia-huanuco-video-nnav-noticia-131221","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75d5df5ad93.jpeg"},{"id":131217,"title":"IFA 2019: Asus presenta una nueva laptop ligera, la Pro B9","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ifa-2019-asus-presenta-nueva-laptop-ligera-pro-b9-tecnologia-smartphone-viral-berlin-131217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75d29d37ce0.jpeg"},{"id":131159,"title":"Dragon Ball Super: la versi\u00f3n dom\u00e9stica de Dragon Ball Z esconde un dise\u00f1o oculto","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-fanatico-descubre-tres-escenas-secretas-blu-ray-dragon-ball-z-dbs-dragon-ball-131159","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d755cee6defc.jpeg"},{"id":131216,"title":"WhatsApp: as\u00ed puedes evitar que esp\u00edas miren fotos y videos de la app","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-ocultar-galeria-fotos-videos-app-smartphone-truco-viral-smartphone-aplicaciones-wasap-nnda-nnrt-131216","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75ca696dcb3.jpeg"},{"id":131086,"title":"\u00a1No juegues con el 'Diablo'! Am\u00e9rica venci\u00f3 2-1 a Deportivo Cali por la jornada 10 de la Liga \u00c1guila","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/america-cali-vs-deportivo-cali-vivo-olimpico-pascual-guerrero-directo-transmision-narracion-win-sports-online-liga-aguila-colombia-nczd-131086","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75bfdda4ad7.jpeg"},{"id":131135,"title":"\"Avengers: Endgame\": di\u00e1logo de Peggy Carter en 'Soldado de Invierno' augur\u00f3 el final de Capit\u00e1n Am\u00e9rica","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escena-soldado-invierno-revelo-viaje-capitan-america-vengadores-avengers-4-131135","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d7536a0b467b.jpeg"},{"id":131213,"title":"\u00a1El mejor del mundo! Cristiano Ronaldo cumpli\u00f3 el sue\u00f1o de los hijos de Nemanja Matic [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-cristiano-ronaldo-cumplio-sueno-hijos-nemanja-matic-eliminatorias-eurocopa-2020-video-131213","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75b6db5b205.jpeg"},{"id":131038,"title":"\u00a1Firmaron tablas! Am\u00e9rica empat\u00f3 0-0 contra Chivas en un amistoso internacional desde Chicago","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-chivas-vivo-soldier-field-directo-transmision-narracion-tudn-stream-live-superclasico-amistoso-mexico-nczd-131038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75a86864c1e.jpeg"},{"id":131185,"title":"\u00a1Qu\u00e9 tal bombazo! Alejandro Hohberg remat\u00f3 el arco de Alianza Universidad y le dio la victoria a la 'U' [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-universidad-ver-gol-alejandro-hohberg-1-0-victoria-huanuco-video-131185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d757d71d982b.jpeg"}]