"Dragon Ball Z: Kakarot" destacará en estos aspectos según los desarrolladores

Las últimas

[{"id":121939,"title":"Argentina vs. Brasil: a qu\u00e9 hora juegan en el Mineirao hoy por semifinales de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-vivo-directo-online-gratis-hora-juega-verlo-directv-tv-publica-caracol-gol-sky-sports-tyc-sports-telemundo-semifinales-copa-america-2019-121939","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1ac7ae423be.jpeg"},{"id":121971,"title":"Argentina vs. Brasil EN VIVO: d\u00f3nde y c\u00f3mo seguir programaci\u00f3n EN DIRECTO por semis de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-directo-vivo-tyc-sports-partido-semifinales-copa-america-2019-real-facebook-live-america-rcn-tvn-televisa-dazn-teledoce-online-121971","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1ac66d10b89.jpeg"},{"id":122040,"title":"Per\u00fa vs. Chile: sigue EN VIVO la transmisi\u00f3n de la conferencia de prensa de Ricardo Gareca","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-sigue-vivo-transmision-conferencia-prensa-ricardo-gareca-122040","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1ba95d15a81.jpeg"},{"id":122041,"title":"Caf\u00fa se llena de fe: \"Brasil eliminar\u00e1 a Argentina y seremos campeones, no tengo dudas\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-cafu-brasil-eliminara-argentina-seremos-campeones-dudas-122041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1ba8a5229cb.jpeg"},{"id":122031,"title":"La revancha de Miguel Trauco con Reinaldo Rueda en el 'Cl\u00e1sico del Pac\u00edfico'","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-revancha-miguel-trauco-reinaldo-rueda-clasico-pacifico-copa-america-122031","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d176b8e008d6.jpeg"},{"id":122038,"title":"Per\u00fa vs. Chile: el once de Reinaldo Rueda para el 'Cl\u00e1sico del Pac\u00edfico' por la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-once-reinaldo-rueda-clasico-pacifico-copa-america-brasil-2019-fotos-122038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1ba7892bb76.jpeg"},{"id":121968,"title":"Copa Am\u00e9rica 2019: aqu\u00ed mira las semifinales, llaves y emparejamientos del torneo en Brasil","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/copa-america-2019-vivo-directo-online-cruces-emparejamientos-fixture-programacion-semifinales-real-tvn-tyc-sports-directv-dazn-televisa-america-rcn-121968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a9e3baba67.jpeg"},{"id":121954,"title":"\u00a1No pueden faltar! Vac\u00edlate con los divertidos memes en la previa del Per\u00fa vs. Chile por semifinales de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-vacilate-divertidos-memes-previa-partido-semifinales-copa-america-121954","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a7cd1c121e.jpeg"},{"id":122039,"title":"\u00a1Comprometidos al 100%! Estos son los primeros cracks del Real Madrid en llegar para la pretemporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-brahim-diaz-odriozola-son-primeros-entrenar-valdedebas-pretemporada-fichajes-2019-122039","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1ba620d275a.jpeg"},{"id":122036,"title":"En medio de rumores al PSG: figura del Barcelona fue 'cazada' en un avi\u00f3n rumbo a Par\u00eds [FOTO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-ivan-rakitic-cazado-paris-psg-seria-nuevo-equipo-122036","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1ba39c0fe3d.jpeg"},{"id":122029,"title":"\u00bfAceptar\u00e1n la oferta? El crack del Madrid que servir\u00eda como 'trueque' para la llegada de Pogba","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-paul-pogba-real-madrid-jugador-serviria-trueque-llegada-122029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b96a51d9d7.jpeg"},{"id":122027,"title":"Per\u00fa vs.Chile: se enfrentar\u00e1n este mi\u00e9rcoles en la semifinal de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-via-america-tv-directv-sports-ver-gratis-online-fecha-hora-canal-directo-duelo-copa-america-122027","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b9430e8efb.jpeg"},{"id":122019,"title":"Bufandas, gorras y guantes en el pen\u00faltimo y fr\u00edo entrenamiento de la Selecci\u00f3n Peruana [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-piensa-chile-pesar-intenso-frio-porto-alegre-fotos-nndc-122019","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b8d321ac88.jpeg"},{"id":122032,"title":"\u00a1Zanj\u00f3 rumores! Crack del Real Madrid desmiente acercamientos con otro grande de Espa\u00f1a","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-hoy-dani-ceballos-desmiente-acercamientos-sevilla-acaba-rumores-espana-122032","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b9c3235b00.jpeg"},{"id":122034,"title":"Sailor Moon anuncia su regreso para el 2020 con dos nuevas pel\u00edculas","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/sailor-moon-anuncia-regreso-2020-dos-nuevas-peliculas-122034","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b995bc1910.jpeg"},{"id":122033,"title":"\"Dragon Ball Z: Kakarot\" destacar\u00e1 en estos aspectos seg\u00fan los desarrolladores","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dragon-ball-z-kakarot-destacara-aspectos-desarrolladores-122033","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/24\/5d1103c63a9ac.jpeg"},{"id":122028,"title":"PES 2020 | Manchester United anuncia su licencia completa en impresionante tr\u00e1iler [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-manchester-united-anuncia-licencia-completa-impresionante-trailer-video-efootball-konami-122028","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b95c5d5355.jpeg"},{"id":122030,"title":"Dragon Ball Super | Episodio de One Piece copi\u00f3 esta t\u00e9cnica de Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-episodio-one-piece-copio-tecnica-goku-dbs-dragon-ball-122030","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b980771772.jpeg"},{"id":119309,"title":"Copa de Oro 2019 EN DIRECTO: conoce el fixture, marcadores y canales de todos los compromisos del certamen","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-oro-vivo-marcadores-sedes-canales-partidos-torneo-online-gratis-seguir-mexico-hora-fecha-canal-servicio-streaming-grupos-televisa-deportes-univision-deportes-tsn2-nnda-nnrt-119309","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d002c480e67e.jpeg"},{"id":122020,"title":"Real Madrid se lamenta: crack franc\u00e9s los 'chote\u00f3' y ahora es anunciado como nuevo jugador del Tottenham","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-ndombele-anunciado-nuevo-jugador-tottenham-60-millones-euros-oficial-fichajes-2019-122020","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b90fb9dffd.jpeg"},{"id":121923,"title":"Per\u00fa vs. Chile: horarios y canales de TV para ver el partidazo por la semifinal de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-vivo-fecha-hora-canal-transmision-seguir-gratis-tv-semifinal-copa-america-brasil-2019-121923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b92b62c042.jpeg"},{"id":122024,"title":"Spider-Man: Far From Home | La pel\u00edcula llega a PlayStation 4 con dos nuevos trajes para el videojuego","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-pelicula-llega-playstation-4-dos-nuevos-trajes-videojuego-lejos-casa-tom-holland-trajes-hombre-arana-122024","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b929e2994f.jpeg"},{"id":122022,"title":"La historia de los 'esp\u00edas' chilenos que llegaron a la Copa Am\u00e9rica a pedido de Reinaldo Rueda","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-historia-espias-chilenos-llegaron-copa-america-pedido-reinaldo-rueda-122022","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b94ad88b5f.jpeg"},{"id":122026,"title":"Dragon Ball Super | Jair Bolsonaro aparece junto a Goku en Twitter [FOTO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-jair-bolsonaro-aparece-goku-twitter-dbs-dragon-ball-122026","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b941425cd9.jpeg"},{"id":96219,"title":"Gu\u00eda de la Copa Am\u00e9rica 2019: d\u00f3nde y c\u00f3mo seguir los partidos de f\u00fatbol en vivo por TV y App m\u00f3vil por pa\u00eds","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america-2019-vivo-gratis-online-ver-tv-directo-online-ficha-fixture-calendario-horarios-partidos-resultados-tabla-posiciones-nnda-nnlt-96219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/13\/5d02c4eaae72d.jpeg"},{"id":121981,"title":"\u00a1No pudo! Chileno Christian Gar\u00edn cay\u00f3 ante Andr\u00e9i Rublev en primera ronda de Wimbledon 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/christian-garin-vs-andrei-rublev-vivo-directo-online-espn-chocan-primera-ronda-wimbledon-2019-tercer-grand-slam-ano-britanico-nndc-121981","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b915acf7ac.jpeg"},{"id":121908,"title":"VER EN DIRECTO | AQU\u00cd, Brasil vs. Argentina por la Copa Am\u00e9rica 2019: seguir el partido EN VIVO ONLINE","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/brasil-vs-argentina-vivo-online-hoy-copa-america-2019-directo-lionel-messi-estadio-mineirao-america-tv-directv-sports-tv-publica-sportv-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-121908","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b5a0459301.jpeg"},{"id":121810,"title":"Avengers Endgame | Te contamos si vale la pena ver el reestreno de la pel\u00edcula de los Vengadores [SPOILER]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-material-extra-contiene-reestreno-vengadores-avengers-4-121810","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d1913eedaeb8.jpeg"},{"id":121806,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfPor qu\u00e9 el reestreno de los Vengadores en el cine no alcanza a Avatar?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-reestreno-alcanzaria-avatar-razones-vengadores-avengers-4-mcu-ucm-121806","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d190bc6b7aac.jpeg"},{"id":122018,"title":"\u00a1Sudan la camiseta! Los arqueros adelantaron su entrenamiento para el 'Cl\u00e1sico del Pac\u00edfico' por la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-arqueros-adelantaron-entrenamiento-clasico-pacifico-copa-america-brasil-2019-122018","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b8a14c122b.jpeg"},{"id":121832,"title":"Dragon Ball Super: Broly | \u00bfNetflix o Amazon Prime Video? \u00bfCu\u00e1l plataforma contar\u00e1 con la pel\u00edcula primero?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-llegara-amazon-prime-video-proximamente-dbs-dragon-ball-121832","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d192645b7a39.jpeg"},{"id":121846,"title":"Instalar Fortnite Battle Royale en un celular Android no compatible [TUTORIAL]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-puedes-instalar-jugar-battle-royale-telefono-compatible-121846","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/30\/5d193b13c362d.jpeg"},{"id":122014,"title":"\u00bfCu\u00e1l es el valor de la plantilla actual de la Selecci\u00f3n de Chile? [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-plantilla-actual-roja-copa-america-fotos-122014","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d16cabf7d9b8.jpeg"},{"id":122013,"title":"\u00bfEnserio lo vale? Fichaje de Neymar obligar\u00eda al Barza a desprenderse de tres cracks en este mercado","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-fc-barcelona-fichaje-brasileno-obligara-vender-tres-cracks-camp-nou-temporada-espana-nndc-122013","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b7e9e53045.jpeg"},{"id":121951,"title":"Avengers: Endgame | Presunta escena de Hulk en el reestreno desanima a los fans a ir a los cines","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escena-reestreno-critica-recomiendan-ver-pelicula-avengers-4-vengadores-121951","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a767377c96.jpeg"},{"id":121980,"title":"No pod\u00edan faltar: los mejores memes en la previa del Argentina vs Brasil por semifinales de Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-memes-partido-semifinales-copa-america-2019-fotos-121980","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/28\/5d1680a219e2e.jpeg"},{"id":122017,"title":"\u00a1No los dejaron dormir! Hinchas brasile\u00f1os revientan fuegos artificiales fuera del hotel de Argentina [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/brasil-vs-argentina-hinchas-brasilenos-revientan-fuegos-artificiales-fuera-hotel-albiceleste-copa-america-2019-video-122017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b87eb13709.jpeg"},{"id":121682,"title":"Dragon Ball Super | Rap de Broly supera las 10 millones de vistas y YouTube lo bloquea","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-rap-pelicula-broly-punto-superar-10-millones-vistas-youtube-dbs-dragon-ball-mexico-121682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/29\/5d17a4ec7d8fb.jpeg"},{"id":122016,"title":"Alexander Callens entren\u00f3 con el grupo y est\u00e1 a disposici\u00f3n de Ricardo Gareca","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-chile-alexander-callens-entreno-grupo-disposicion-ricardo-gareca-copa-america-brasil-2019-122016","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b81fd9a356.jpeg"},{"id":121932,"title":"Spider-Man: Far From Home | \u00bfCu\u00e1l es el traje del Hombre Ara\u00f1a favorito de Tom Holland?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-tom-holland-revela-traje-favorito-hombre-arana-spiderman-lejos-casa-121932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a61f6a0e11.jpeg"},{"id":121955,"title":"Argentina vs. Brasil: horarios y canales para ver el partidazo desde Belo Horizonte por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-directo-online-via-tv-publica-tyc-sports-directv-america-ver-fecha-hora-canal-semifinales-copa-america-2019-121955","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1abeb996282.jpeg"},{"id":121944,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfPor qu\u00e9 Tony Stark no elimin\u00f3 a Gamora con su chasquido? Los Russo responden","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hermanos-russo-pronuncian-supuesta-muerte-definitiva-gamora-vengadores-avengers-4-ucm-mcu-121944","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1a6dc2a9148.jpeg"},{"id":121904,"title":"Dragon Ball Super | Cell Ultra Instinto emociona a los fans en redes sociales","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-seria-evolucion-cell-ultra-instinto-dbs-dragon-ball-121904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/12\/5d0163496e255.jpeg"},{"id":121901,"title":"\u00a1Cl\u00e1sico sudamericano! Argentina vs. Brasil EN DIRECTO por el pase a la gran final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-directo-online-tv-publica-tyc-directv-caracol-semifinales-copa-america-2019-nndc-121901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1abdd0b1527.jpeg"},{"id":121975,"title":"\u00a1No apto para card\u00edacos! Las alineaciones del Argentina-Brasil con Messi y Everton por Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-brasil-vivo-alineaciones-directo-clasico-sudamericano-semifinales-copa-america-2019-tv-publica-tyc-sports-america-tdn-univision-caracol-chilevision-teledoce-minuto-minuto-121975","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1aae46cfb51.jpeg"},{"id":121928,"title":"M\u00e9xico vs Hait\u00ed: horarios y canales para ver la semifinal de la Copa de Oro 2019 desde Phoenix","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-haiti-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-tdn-fox-sports-univision-sky-televisa-directo-gratis-semifinales-copa-oro-2019-arizona-mexico-121928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/01\/5d1acb5cb21f4.jpeg"}]