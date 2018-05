Dragon Ball Super: Goku y Piccolo en un boceto inédito de Akira Toriyama sorprende a todos

Dragon Ball Super culminó la emisión de su anime el pasado mes de marzo, dejando un vacío en los fans que pretenden llenar con el manga dirigido por Toyotaro y por la espera de la nueva película de Dragon Ball que se estrenará en diciembre.

Hace unos días se celebró el Día de Goku , por lo que en la página oficial de Dragon Ball se publicó un boceto nunca antes visto de Goku y Piccolo , en honor a este día. El dibujo habría sido hecho por Akira Toriyama en los orígenes de la saga.

Junto a ellos, estarían Krillin , Yamcha y Tenshinhan , al parecer con las vestimentas antiguas que vimos en el Torneo 23 de artes marciales de Dragon Ball . Esta era la primera vez que Toriyama dibujaba a Piccolo como quedó actualmente:

Boceto de Akira Toriyamja (Foto: Toriyama) Boceto de Akira Toriyamja (Foto: Toriyama)

Además del Día de Goku , este mes en Japón también se celebrarán los días de Gohan, Piccolo, y Goten . Junto a la celebración pasada de "May the 4th be with you", hacen de Mayo un mes increíble para los seguidores del anime y la ciencia ficción. ¿Qué opinan de este dibujo?