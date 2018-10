Goku, Vegeta y Broly cruzarán sus historias en la pantalla grande en Dragon Ball Super. El anime inspeccionará en la historia de los tres Saiyans más poderosos de todo el universo, hasta el momento que se encuentran en la Tierra. No te pierdas el segundo tráiler sub español estrenado a través de YouTube.

Si encontraste varios detalles ocultos en la versión japonesa, ahora lo sabrás todo. La empresa Fandango ya cuenta con la versión oficial del tráiler de Dragon Ball Super subtitulado al español. Todo comienza con la llegada del poderoso Freezer al Planeta Vegita.

Luego el avance muestra a los tres luchadores importantes: Goku, Vegeta y Broly. El primero es de Clase Baja y está destinado a una vida de soldado. Mientras que el segundo es el hijo del Rey de los Saiyans. Pero el último sorprendió a todos los seguidores de Dragon Ball Super.

Al parecer, el pequeño Broly iba a ser descartado. No se sabe bien el motivo, pero fue enviado a un planeta inhóspito. El que se hace llamar su padre, parece que es un Saiyan de clase alta pero no su familiar, él irá en su encuentro con la motivación de convertirlo en el más poderoso Saiyan de toda la historia.



Y así será. Broly se transformará en el Saiyan Legendario en Dragon Ball Super y sobrará venganza contra todos los de su raza, llegando así hasta la Tierra. Pero no se imagina que esta versión de Goku ha desarrollado el Ultra Instinto, como se vio en la última saga del anime: el Torneo de Poder.



¿Será suficiente el poder de Goku y Vegeta para vencerlo? Este tipo de preguntas se contestarán solas el 14 de diciembre, fecha de estreno en Japón, y el 17 en enero para América Latina. Broly renovará su historia en esta película.