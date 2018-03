Dragon Ball Super: los municipios y gobiernos no tienen autorización para transmisiones 

Poco a poco los millones de usuarios se han organizado para ver masivamente Dragon Ball Super. No obstante, Toei Animation publicó que no ha tramitado el permiso para ningún municipio ni gobierno para la transmisión de los últimos episodios.

En el Facebook del Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva ya se promocionaba el evento masivo de la transmisión de Dragon Ball Super. A su vez, la Municipalidad de Ancón y otras partes del mundo también se sumaron a la tendencia del anime tras anunciar sus propias proyecciones.

La Municipalidad de Lima y otros gobiernos podrían verse en problemas legales. Toei Animation, a través deTwitter, aclaró que no ha otorgado permisos sobre Dragon Ball Super. "Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado"

“En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten nuestros títulos en las plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería”, agregó.

Dragon Ball Super Dragon Ball Super: los municipios no cuentan con autorización para proyectar el anime. (Foto: Facebook)

Para poder llevara a cabo estas transmisiones, las municipalidades, deben primero realizar un convenio con Toei Animation. Sin embargo, será muy difícil, para la empresa de animación, controlar los diferentes eventos ya que son cientos de lugares que quieren proyectar Dragon Ball Super.