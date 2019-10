"Dragon Ball Super": nueva saga sería presentada el 22 de diciembre en Jump Festa 2020

Las últimas

[{"id":137782,"title":"\u00a1De pesadilla! De Jong a Xavi Alonso y las faltas m\u00e1s 'terror\u00edficas' en la historia del f\u00fatbol","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/halloween-2019-jong-xavi-alonso-entradas-terrorificas-futbol-foto-137782","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb0ada88c8d.jpeg"},{"id":137786,"title":"\"Avengers: Endgame\" casi hizo que este Vengador sea vicepresidente de Estados Unidos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hizo-vengador-sea-vicepresidente-estados-unidos-avengers-4-marvel-137786","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/25\/5d12e96a67fda.jpeg"},{"id":137784,"title":"Christian Cueva desactiv\u00f3 su cuenta de Instagram, tras ser duramente criticado en redes sociales","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/christian-cueva-desactivo-cuenta-instagram-duramente-criticado-redes-sociales-137784","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da1380970034.jpeg"},{"id":137781,"title":"\"Joker\": \"Call of Duty Modern Warfare\" recaud\u00f3 m\u00e1s del doble que el Guas\u00f3n en tres d\u00edas","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/joker-call-of-duty-modern-warfare-recaudo-doble-guason-tres-dias-137781","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb07541faa7.jpeg"},{"id":137728,"title":"WWE Crown Jewel 2019 EN VIVO: sigue las incidencias del evento desde Arabia Saudita","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-crown-jewel-2019-vivo-directo-online-fox-action-sigue-brock-lesnar-vs-cain-velasquez-titulo-wwe-tyson-fury-vs-braun-strowman-arabia-saudita-nczd-live-sports-event-137728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb093ec2e7c.jpeg"},{"id":137783,"title":"Cristiano Ronaldo ya tiene un heredero: los 28 goles y 18 asistencias de Cristiano Junior con la Juventus","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/cristiano-ronaldo-sustituto-juventus-numeros-cristiano-junior-italia-137783","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb0a1407a43.png"},{"id":137778,"title":"Punto, \u00bfy final? El enigm\u00e1tico mensaje de Vela en Instagram tras quedar eliminado de la MLS Cup 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/carlos-vela-enigmatico-mensaje-instagram-quedar-eliminado-mls-cup-2019-137778","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb09b73469d.jpeg"},{"id":137751,"title":"Nadal vs. Wawrinka: se enfrentan por el pase a los cuartos de final del Masters 1000 de Par\u00eds","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-wawrinka-vivo-directo-online-via-espn-sigue-partido-octavos-final-masters-1000-paris-bercy-2019-live-sports-event-nczd-137751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba4965246da.jpeg"},{"id":137779,"title":"Con 'Joa' Arro\u00e9 y Kevin Quevedo: el once de Alianza Lima para enfrentar a Alianza Universidad en Matute","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-once-titular-enfrentar-alianza-universidad-matute-kevin-quevedo-joazinho-arroe-137779","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb06a3ed96c.jpeg"},{"id":137777,"title":"Lionel Messi donar\u00e1 reloj de colecci\u00f3n, valorizado en 70 mil d\u00f3lares, para subasta de caridad [FOTOS Y VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-donara-reloj-coleccion-valorizado-70-mil-dolares-subasta-caridad-31-octubre-fotos-video-nczd-137777","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb012a11c51.jpeg"},{"id":137776,"title":"Guardiola se enfrenta a Barcelona: Rodrigo Bentancur genera \"guerra\" entre el Camp Nou y el City","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-2020-rodrigo-bentancur-planes-azulgranas-lucharan-pep-guardiola-liga-santnader-137776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb04b6c6261.jpeg"},{"id":137775,"title":"Claudio Pizarro: \"El cuerpo me est\u00e1 diciendo que ya es el momento de retirarme\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-claudio-pizarro-cuerpo-me-diciendo-momento-retirarme-137775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/03\/5d961c39b99f3.jpeg"},{"id":137752,"title":"\u00a1Silenci\u00f3 a toda Francia! Chileno Gar\u00edn derrot\u00f3 al local Chardy en los octavos de final del Masters 1000 de Par\u00eds","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/garin-vs-chardy-vivo-online-directo-via-espn-juegan-octavos-final-masters-1000-paris-bercy-2019-live-sports-event-nczd-137752","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbb017c7facd.jpeg"},{"id":137715,"title":"Boca Juniors vs. Lan\u00fas: ver canales y horarios hoy por Superliga Argentina 2019 | FOX Sports Premium","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-lanus-vivo-online-directo-fox-sports-fox-premium-tyc-fox-sports-fecha-11-superliga-argentina-2019-estadio-ciudad-lanus-nestor-diaz-perez-live-sports-event-nczd-minuto-minuto-137715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba54d8dbcd4.jpeg"},{"id":137774,"title":"Pedro Eloy Garc\u00eda se descontrol\u00f3 y critic\u00f3 fuerte a Christian Cueva: \"Oye, hermano, hay que madurar\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-pedro-eloy-garcia-descontrolo-critico-fuerte-christian-cueva-video-137774","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbafec44d9d5.jpeg"},{"id":137769,"title":"Dinero separado: la jugosa suma que Juventus prepara para contratar al noruego Erling Haland","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2020-jugosa-suma-juventus-prepara-contratar-noruego-erling-haland-137769","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbafe4b71b8b.jpeg"},{"id":137773,"title":"Dragon Ball Super: la actriz de voz de Goku revela cu\u00e1l es el secreto para distinguirlo de sus otros roles","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-actriz-voz-goku-revela-secreto-distinguirlo-otros-roles-dbs-dragon-ball-137773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbafe2fb5d67.jpeg"},{"id":137772,"title":"\"One Piece\" 961 MANGA ONLINE: Kozuki Oden, el \"Dios de la Monta\u00f1a\" y un encuentro con Kurozumi Orochi","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-piece-961-manga-online-sub-espanol-kozuki-oden-dios-montana-encuentro-kurozumi-orochi-nnda-nnlt-137772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbafaf6efd15.jpeg"},{"id":137770,"title":"\"Dragon Ball Super\": nueva saga ser\u00eda presentada el 22 de diciembre en Jump Festa 2020","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-nueva-saga-seria-presentada-22-diciembre-jump-festa-2020-dbs-dragon-ball-137770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8112b57bda5.jpeg"},{"id":137767,"title":"\"El espray blanco del \u00e1rbitro\": revelan el 'plus' de Lionel Messi en los tiros libres con Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-lionel-messi-eficacia-tiros-libres-espray-blanco-liga-santander-espana-137767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbaf421dfc62.jpeg"},{"id":137768,"title":"Pok\u00e9mon: las versiones 'Sword' y 'Shield' no tendr\u00e1n esta importante caracter\u00edstica","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-versiones-sword-shield-tendran-importante-caracteristica-137768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbaf51e77f00.jpeg"},{"id":137764,"title":"\u00bfSe ve en el Inter? Vidal se quej\u00f3 de sus pocos minutos en Barcelona y ahora elogi\u00f3 a Conte","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-arturo-vidal-quiere-antonio-conte-lleno-elogios-inter-137764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbaf237917f7.jpeg"},{"id":137766,"title":"\"Dragon Ball Super\" vs. \"One Piece\": Goku Black se enfrenta a Luffy en incre\u00edble animaci\u00f3n","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vs-one-piece-goku-black-enfrente-luffy-increible-animacion-137766","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbaf11844cc2.jpeg"},{"id":137765,"title":"\"No pod\u00eda respirar\": el drama de Marcelo y su ataque de ansiedad en la final de Champions League","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-marcelo-revela-ataques-ansiedad-final-champions-league-espana-137765","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbaedd155ffb.jpeg"},{"id":137763,"title":"Christian Cueva lleg\u00f3 a nuestro pa\u00eds para solucionar problemas personales y definir su futuro [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-christian-cueva-llego-pais-solucionar-problemas-personales-video-fotos-137763","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbae9d440ddf.jpeg"},{"id":137735,"title":"Paraguay vs. Islas Salom\u00f3n: v\u00eda DirecTV hoy desde Brasil por fecha 2 del Mundial Sub 17 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/paraguay-vs-islas-salomon-vivo-directo-online-directv-mundial-sub-17-brasil-2019-via-sky-bein-sports-fecha-2-grupo-f-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-137735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba52416a722.jpeg"},{"id":137761,"title":"Al ritmo de 'Thiller': Cristiano Ronaldo se disfraza y baila celebrando Halloween [VIDEO]","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/viral-cristiano-ronaldo-halloween-portugues-ritmo-thriller-peculiar-disfraz-video-nczd-137761","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbadedc3ba64.jpeg"},{"id":137724,"title":"Cruz Azul vs. Le\u00f3n: partidazo hoy en el Estadio Azteca por fecha 16 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-leon-vivo-online-directo-tudn-liga-mx-apertura-2019-tv-azteca-canal-5-fox-sports-fecha-16-estadio-azteca-live-sports-event-mexico-nczd-137724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba57364900a.jpeg"},{"id":137762,"title":"Con Joazinho Arro\u00e9: el plan de Pablo Bengoechea para mantenerse en la punta del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-joazinho-arroe-plan-pablo-bengoechea-mantenerse-punta-torneo-clausura-137762","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbae29f71997.jpeg"},{"id":137722,"title":"\u00a1Desde Cariacica! Argentina vs. Camer\u00fan EN VIVO v\u00eda TV P\u00fablica juegan por la jornada 2 del Mundial Sub 17 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-camerun-vivo-directo-online-ver-transmision-via-directv-play-grupo-e-mundial-sub-17-brasil-2019-kleber-jose-andrade-nczd-137722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba5cae49e7a.jpeg"},{"id":137739,"title":"\u00a1Juega el 'MiniTri! M\u00e9xico vs. Italia EN VIVO v\u00eda TUDN chocan en Bezerrao por Mundial Sub 17 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-italia-vivo-directo-online-ver-transmision-via-directv-sports-fecha-2-grupo-f-mundial-sub-17-brasil-2019-live-sports-event-nczd-137739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba5badc2151.jpeg"},{"id":137760,"title":"Para no creerlo: la alucinante cifra que gan\u00f3 Cristiano en el \u00faltimo a\u00f1o con publicaciones en Instagram","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-instagram-alucinante-cifra-gano-ano-publicaciones-137760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbae2bf0b709.jpeg"},{"id":137732,"title":"\u00a1Conectamos desde Morelos! Monarcas Morelia vs. Ju\u00e1rez EN VIVO v\u00eda TUDN chocan por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-vs-juarez-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-fecha-16-estadio-morelos-minuto-minuto-live-sports-event-mexico-nczd-137732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba30efacecd.jpeg"},{"id":137383,"title":"\u00a1En la recta final! As\u00ed se jugar\u00e1 la fecha 14 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-ver-golperu-sigue-programacion-completa-fecha-14-torneo-clausura-liga-1-137383","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/28\/5db72193e06e2.jpeg"},{"id":137759,"title":"\u00bfSeguro? Klopp amenaza que Liverpool no jugar\u00eda cuartos de la Copa de la Liga y propuso reemplazo","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-juergen-klopp-amenaza-jugar-cuartos-copa-liga-tema-calendario-137759","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbadba07254d.jpeg"},{"id":137758,"title":"Relaci\u00f3n rota: Zidane se siente 'traicionado' por Bale en Real Madrid y episodio entre ambos se agrava","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-siente-traicionado-gareth-bale-debido-comportamiento-club-137758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbad17f7f850.jpeg"},{"id":137757,"title":"En la mira: Barcelona contacta a Ederson, nueva 'joya' de Brasil, y este sorprende con su respuesta","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-contactan-ederson-nueva-joya-brasil-quiere-irse-cruzeiro-137757","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbac7567f603.jpeg"},{"id":137756,"title":"\u00a13 x la 10!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/3-x-10-137756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dbabbbf68154.jpeg"},{"id":137693,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Sub 23: los convocados de Nolberto Solano para los amistosos ante Bolivia","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-23-convocados-nolberto-solano-amistosos-bolivia-137693","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da37d21c9229.jpeg"},{"id":137614,"title":"\u00a1De terror! Tigres logr\u00f3 un apretado triunfo ante Toluca en Nuevo Le\u00f3n por el Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-toluca-vivo-directo-online-liga-mx-apertura-2019-tudn-tv-azteca-canal-5-estadio-universitario-nuevo-leon-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-137614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/31\/5dba6a59834da.jpeg"},{"id":137685,"title":"Los jugadores de Alianza, Universitario y Cristal que se pierden la pen\u00faltima fecha del Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-alianza-lima-sporting-cristal-jugadores-pierden-fecha-16-convocatoria-seleccion-peruana-137685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/29\/5db8df396d97f.jpeg"},{"id":137608,"title":"Los dej\u00f3 noqueados: Tijuana venci\u00f3 a Chivas en Guadalajara por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-tijuana-vivo-online-directo-tudn-tv-azteca-canal-5-liga-mx-apertura-2019-fecha-16-estadio-akron-live-sports-event-mexico-minuto-minuto-guadalajara-nczd-137608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba680ac7e5b.jpeg"},{"id":137604,"title":"\u00a1Tras cuatro partidos sin ganar! Monterrey venci\u00f3 a Pachuca en el Hidalgo por el Apertura 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pachuca-vs-monterrey-vivo-directo-online-fox-sports-claro-fecha-16-apertura-2019-liga-mx-nczd-137604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba4f2b04ab3.jpeg"},{"id":137755,"title":"Liga de Quito vs. Delf\u00edn: fecha, hora y canales de la final de ida de la Copa Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-delfin-fecha-hora-canal-final-ida-copa-ecuador-2019-nczd-137755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba5934321f3.jpeg"},{"id":137625,"title":"\u00a1Campeones! Washington Nationals vencieron a los Houston Astros en el Juego 7 de la Serie Mundial 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/houston-astros-vs-washington-nationals-vivo-directo-online-live-gratis-via-fox-sports-2-espn-sigue-juego-7-serie-mundial-mlb-minute-maid-park-houston-max-scherzer-zack-greinke-nczd-137625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba5e25ea17e.jpeg"},{"id":137753,"title":"Le pone sus fichas: Conor McGregor dio su pron\u00f3stico para la pelea entre Jorge Masvidal y Nate Diaz en el UFC 244","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-conor-mcgregor-dio-pronostico-pelea-jorge-masvidal-nate-diaz-ufc-244-137753","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba531ac3633.jpeg"},{"id":137744,"title":"Un paso al lado: Jorge Luis Pinto renunci\u00f3 a Millonarios por malos resultados","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/jorge-luis-pinto-renuncio-millonarios-malos-resultados-liga-aguila-2019-nczd-137744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba3a9e1a526.jpeg"},{"id":137747,"title":"\u00a1Viejos conocidos! Toronto FC ser\u00e1 el rival del Sounders de Ruid\u00edaz por el t\u00edtulo de la MLS","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mls-final-2019-toronto-fc-sera-vial-seattle-sounders-ruidiaz-titulo-certamen-137747","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba4b26e6bf8.jpeg"},{"id":137620,"title":"\u00a1Celebran en casa! Los Celtics derrotaron a los Bucks en el TD Garden de Boston","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/boston-celtics-vs-milwaukee-bucks-vivo-directo-online-live-gratis-streaming-espn-sigue-partido-nba-td-garden-boston-massachusetts-giannis-antetokounmpo-estados-unidos-mexico-espana-live-sports-nczd-137620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba4bb140f58.jpeg"},{"id":137749,"title":"Instagram y el truco para tener el \"modo oscuro\" en la app sin Android 10","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/instagram-viral-obtener-oscuro-app-android-10-smartphone-aplicaciones-truco-apps-ig-nnda-nnrt-137749","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/30\/5dba4a4de8956.jpeg"}]