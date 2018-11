Dragon Ball Super: la nueva saga trataría del 'prisionero de la Patrulla Galáctica' según filtración

¿De qué se trata esto? Todavía no se estrena oficialmente la película 'Dragon Ball Super: Broly ' pero parece ya haber una nueva saga en camino para el manga. Esto es lo que se ha filtrado hoy día 16/11/18, con respecto a la Patrulla Galáctica.

Era totalmente esperable que Toyotaro no bajara el ritmo con respecto al manga de Dragon Ball Super. No obstante, no se sabía que estaba ya trabajando en la nueva saga con Akira Toriyama. El último número de la revista V-Jump acaba de mostrar unas misteriosas imágenes mencionando un arco que no se ha visto ni en el anime.

Esta filtración llega con el título de ' El prisionero de la Patrulla Galáctica'. Llegaría a modo de manga el 14 de diciembre luego de finalizada la historia de Broly en la película, y daría pie a lo que se vería después del Torneo de Poder.

Por el momento, solo se ha visto las siguientes imágenes con los personajes de Dragon Ball Super. Curiosamente regresa el Gran Kaioh, el dios supremo que absorbió a Majin Buu hace muchos años atrás. En el texto se lee: "¡El nuevo capítulo 'El arco del prisionero de la Patrulla Galáctica comienza! ¿Quién es este prisionero que ha escapado? ¡Una peligrosa aventura ha iniciado!".



Mientras que Goku y Vegeta dialogan sobre la identidad de un misterioso personaje que se les aparece. ¿De quién crees que se trata? Recordemos que Trunks, en un futuro alterno, fue capturado en los Planetas Prisión en Dragon Ball Heroes.



¿Será posible juntar las historias de Dragon Ball Super y Heroes? Habrá que esperar confirmación de parte de Toyotaro para saber de qué se trata esta última filtración de su manga. Por lo pronto, te compartimos una foto del conocido Daikaioh.

