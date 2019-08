Dragon Ball Super | "Quizás una película", actores de voz se pronuncian sobre el futuro del anime

Las últimas

[{"id":127690,"title":"Con Randy Orton al mando: repasa todos los resultados del SmackDown de Toronto","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-vivo-directo-via-fox-sports-3-sigue-online-tv-show-azul-roman-reigns-toronto-127690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d537bd7b9ce8.jpeg"},{"id":127662,"title":"\u00a1V\u00eda ESPN! Liverpool vs Chelsea EN VIVO: juegan por el t\u00edtulo de la Supercopa de Europa 2019 desde Turqu\u00eda","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liverpool-vs-chelsea-vivo-directo-online-goles-transmision-via-fox-sports-espn-movistar-estambul-supercopa-europa-2019-nczd-127662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5303f02f2b8.jpeg"},{"id":127531,"title":"\u00a1Cay\u00f3 el 'Rey'! Independiente del Valle venci\u00f3 al 'Rojo' y avanz\u00f3 a 'semis' de Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/independiente-valle-vs-independiente-vivo-online-directo-direct-sports-bein-sports-copa-sudamericana-2019-cuartos-vuelta-atahualpa-quito-argentina-ecuador-nczd-127531","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5373110326b.jpeg"},{"id":127545,"title":"Liverpool vs. Chelsea: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO el partido por la Supercopa de Europa?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/liverpool-vs-chelsea-vivo-supercopa-europa-seguir-directo-vodafone-arena-fox-sports-espn-2-mohamed-salah-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-127545","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/12\/5d519c30be424.jpeg"},{"id":127205,"title":"PS5: 10 funciones de la PlayStation 5 que han sido confirmadas por Sony oficialmente","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-10-funciones-playstation-5-han-sido-confirmadas-nnda-nnlt-127205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4dc1049f76c.jpeg"},{"id":127777,"title":"Am\u00e9rica vs. Atlanta United EN VIVO v\u00eda TUDN: chocan por el t\u00edtulo de la Campeones Cup","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/america-vs-atlanta-united-vivo-online-tudn-directo-campeones-cup-2019-fox-sports-univision-espn-televisa-tdn-tv-azteca-mercedes-benz-stadium-mexico-estados-unidos-nczd-127777","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d537400492f1.jpeg"},{"id":127565,"title":"Boca Juniors fue eliminado de la Copa Argentina 2019 tras caer en penales ante Almagro","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/hora-juega-boca-juniors-vs-almagro-vivo-canales-mundiales-tyc-sports-tv-publica-directo-ver-debut-rossi-alineaciones-copa-argentina-2019-buenos-aires-127565","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53727690fb1.jpeg"},{"id":127549,"title":"\u00a1Duro golpe! Boca Juniors cay\u00f3 ante Almagro y qued\u00f3 eliminado de la Copa Argentina 2019","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-almagro-vivo-online-directo-transmision-tyc-sports-tv-publica-debut-rossi-copa-argentina-2019-estadio-ciudad-plata-nczd-127549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5371292f877.jpeg"},{"id":127778,"title":"\u00a1Batacazo hist\u00f3rico! As\u00ed fue la tanda de penales donde Almagro elimin\u00f3 a Boca de la Copa Argentina [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-eliminado-tanda-penales-clasifico-almagro-octavos-copa-argentina-video-127778","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5375ed1cf1f.jpeg"},{"id":127776,"title":"\u00a1Los destroz\u00f3! Randy Orton aplic\u00f3 su RKO a cada miembro de The New Day [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-randy-orton-aplico-rko-miembro-the-new-day-video-127776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d537367884b7.jpeg"},{"id":127654,"title":"\u00a1Gran primer partido! Roger Federer super\u00f3 al argentino Juan Ignacio Londero en el Masters 1000 de Cincinnati","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/federer-vs-londero-vivo-online-directo-via-espn-sigue-debut-suizo-segunda-ronda-masters-1000-cincinnati-nczd-127654","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d536e0dee5ac.jpeg"},{"id":127775,"title":"Silenci\u00f3 La Plata: el 'Burrito' Mart\u00ednez anot\u00f3 1-1 de Almagro ante Boca tras error xeneize [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-almagro-burrito-martinez-puso-1-1-error-defensa-xeneize-video-127775","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d536ccd40b69.jpeg"},{"id":127773,"title":"\u00a1Como si fuera Flash! As\u00ed fue el r\u00e1pido conteo de Elias que le dio la victoria a Samoa Joe [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-elias-conto-rapidamente-samoa-joe-venciera-kevin-owens-smackdown-live-video-127773","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d536b33bf11b.jpeg"},{"id":127768,"title":"\u00bfQuieres probar el \"modo oscuro\" de Facebook? As\u00ed lucir\u00e1 pronto la red social","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/facebook-sera-oscuro-llegara-pronto-red-social-aplicaciones-smartphone-fb-nnda-nnrt-127768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d536ae697e22.jpeg"},{"id":127772,"title":"Puro elogios: De Rossi provoc\u00f3 buenos comentarios de Juan Pablo Varsky por su debut en Boca Juniors","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/daniele-rossi-debut-boca-juniors-comentarios-provoco-juan-pablo-varsky-partido-almagro-nczd-127772","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53685de2d99.jpeg"},{"id":127748,"title":"Dragon Ball Super | \"Quiz\u00e1s una pel\u00edcula\", actores de voz se pronuncian sobre el futuro del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-pelicula-actores-voz-pronuncian-futuro-anime-dragon-ball-dbs-mexico-127748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4daf0f1c250.jpeg"},{"id":127774,"title":"Coordinador de reconocido club brasile\u00f1o analiz\u00f3 a las divisiones menores de Per\u00fa","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/futbol-peruano-coordinador-reconocido-club-brasileno-refirio-divisiones-menores-peru-127774","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/27\/5cc482c5da963.jpeg"},{"id":127771,"title":"Se te erizar\u00e1 la piel: as\u00ed se narr\u00f3 el gol de Daniele De Rossi en su debut con Boca Juniors [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/boca-juniors-vs-almagro-narracion-gol-rossi-debut-xeneize-copa-argentina-video-127771","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53667ec362a.jpeg"},{"id":127763,"title":"Neymar se acerca: Barcelona y PSG llegaron a un acuerdo para cambio de cracks por el brasilero","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichaje-neymar-cules-psg-llegaron-acuerdo-llegada-dos-cracks-paris-127763","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5363f16bb1e.jpeg"},{"id":127770,"title":"\u00a1Casi lo parte! Mira la poderosa lanza con la que Roman Reings venci\u00f3 a Buddy Murphy en SmackDown [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-live-mira-poderosa-lanza-roman-reings-vencio-buddy-murphy-show-azul-video-127770","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53632080a1e.jpeg"},{"id":127640,"title":"Pumas UNAM vs Potros EN VIVO v\u00eda TUDN: juegan desde el Ol\u00edmpico por Grupo 8 de Copa MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-unam-vs-potros-vivo-online-directo-tudn-copa-mx-2019-fecha-hora-canal-univision-televisa-tv-azteca-fecha-3-grupo-8-nczd-127640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/12\/5d522f72b4a1a.jpeg"},{"id":127766,"title":"\u00a1En su debut! De Rossi anot\u00f3 gol de cabeza para el 1-0 de Boca Juniors vs. Almagro [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/gol-rossi-anoto-cabeza-1-0-boca-juniors-vs-almagro-copa-argentina-video-127766","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d535c236a17b.jpeg"},{"id":127767,"title":"\u00a1Juguemos parejo! Deportistas peruanos de Lima 2019 se suman a campa\u00f1a por la igualdad","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-deportistas-peruanos-compitieron-juegos-panamericanos-suman-campana-igualdad-127767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d535eacb4b78.jpeg"},{"id":127765,"title":"Lanzaron los dardos: acusan a padre de Kevin Quevedo de frustrar su transferencia a clubes extranjeros","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-acusan-padre-kevin-quevedo-frustrar-transferencia-club-europeo-127765","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5359e24c27a.jpeg"},{"id":127764,"title":"\u00a1Poderosa llave! Charlotte Flair derrot\u00f3 a Ember Moon con una 'Figura 8' en SmackDown Live [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-charlotte-flair-derroto-ember-moon-figura-8-smackdown-live-video-127764","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53589baae92.jpeg"},{"id":127758,"title":"Conoce la mansi\u00f3n donde se grab\u00f3 \"Mar\u00eda la del barrio\" gracias a Google Maps","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-muestra-mansion-grabo-maria-barrio-street-view-mexico-truco-tecnologia-nnda-nnrt-127758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5351ab22d88.jpeg"},{"id":127760,"title":"Los mejores jugadores zurdos del f\u00fatbol actual","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/mejores-jugadores-zurdos-futbol-actual-video-nnav-noticia-127760","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5350ca89c4e.jpeg"},{"id":127761,"title":"As\u00ed fue el incre\u00edble autogol de jugador chileno","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/increible-autogol-jugador-nnav-video-chileno-127761","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5351469f773.jpeg"},{"id":127757,"title":"Salida inminente: el hombre de confianza de Neymar renuncia al PSG y se marcha a Brasil","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/neymar-psg-maxwell-hombre-confianza-ney-renuncia-club-marcha-brasil-127757","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d534b0b289c2.jpeg"},{"id":127731,"title":"\u00a1Hasta \u00e9l se asust\u00f3! Ochoa provoca caos en su llegada a M\u00e9xico para jugar en el Am\u00e9rica","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/guillermo-ochoa-hinchas-america-dedicaron-espectacular-bienvenida-portero-mexico-video-nczd-127731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5346952df45.jpeg"},{"id":127507,"title":"PS5, Dualshock 5: \u00bfc\u00f3mo ser\u00eda el nuevo mando \/ control de la siguiente consola de Sony?","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-dualshock-5-seria-nuevo-mando-control-siguiente-consola-sony-nnda-nnlt-127507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/11\/5d50e04488779.jpeg"},{"id":127734,"title":"Yuliana Bol\u00edvar, la incansable judoka que solo quiere dormir","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-yuliana-bolivar-historia-records-biografia-medalla-bronce-juegos-panamericanos-dpm-127734","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53420999dc8.jpeg"},{"id":127754,"title":"\u00a1Sal de dudas! Conoce por qu\u00e9 usuarios de Facebook escriben \"F\" cuando fallece alguien","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/facebook-usuarios-escriben-letra-f-fallece-alguien-famoso-smartphone-aplicaciones-redes-sociales-nnda-nnrt-127754","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d534265579a7.jpeg"},{"id":127756,"title":"Sorpresa en la Champions League: Porto eliminado en fase previa a manos del Krasnodar ruso","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-2019-20-porto-causa-sorpresa-quedar-eliminado-manos-krasnodar-127756","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d534254cc6b4.jpeg"},{"id":127750,"title":"\u00a1Empieza lo bueno! D\u00eda, horarios y canales de la primera fecha de LaLiga Santander 2019-20","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/laliga-santander-2019-20-dia-horarios-canales-fecha-1-competencia-espanola-nczd-127750","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d533514af1fb.jpeg"},{"id":127755,"title":"\u00a1Separa la agenda! Las fechas de los partidos m\u00e1s importantes que Benavente y Trauco tendr\u00e1n en la Ligue 1 [FOTOS]","categoria":"Peruanos en el Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peruanos-en-el-mundo\/seleccion-peruana-fechas-horarios-partidos-importantes-cristian-benavente-miguel-trauco-ligue-1-fotos-127755","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d533c5c3bcd4.jpeg"},{"id":127751,"title":"\u00a1Atenci\u00f3n, Trauco y Benavente! Crack del Madrid que no cuenta para Zidane, a un paso de la Ligue 1","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-mariano-diaz-paso-regresar-ligue-1-francia-fichajes-2019-127751","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d533e182da23.jpeg"},{"id":127753,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 los hinchas de Universitario a\u00fan no pueden comprar entradas para el duelo con San Mart\u00edn por la Liga 1?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-venden-entradas-duelo-frente-san-martin-liga-1-127753","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/15\/5d2cbc971f15f.jpeg"},{"id":127742,"title":"Escuela de t\u00e9cnicos: fueron jugadores del Barcelona y luego se convirtieron en entrenadores [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-jugadores-club-catalan-luego-convirtieron-entrenadores-fotos-127742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5336106dbf9.jpeg"},{"id":127747,"title":"\u00a1Se cae el mercado! Zidane ofrece una 'soluci\u00f3n' al ofrecimiento de Dybala al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-respuesta-zidane-ofrecimiento-dybala-fichajes-2019-127747","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d5334dd902d6.jpeg"},{"id":127745,"title":"Por esta raz\u00f3n el emoji del calendario de WhatsApp marca el 24 de febrero","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-emoji-calendario-dice-24-febrero-smartphone-wasap-tecnologia-127745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53329cb2b6c.jpeg"},{"id":127746,"title":"Dragon Ball Super: Gabigol, jugador del Flamengo, se hace un incre\u00edble tatuaje de Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-gabigol-jugador-flamengo-increible-tatuaje-goku-127746","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d532ac5f0073.jpeg"},{"id":127732,"title":"El recibimiento no era para ellos: atletas mexicanos de Lima 2019 arribaron el mismo d\u00eda que Ochoa","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/lima-2019-atletas-mexicanos-sorprendidos-espectacular-recibimiento-memo-ochoa-127732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d532bdcab75d.jpeg"},{"id":127735,"title":"Caso Paolo Guerrero: Director de Inter se reuni\u00f3 con presidente de la FPF y ya tiene una primera respuesta","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/paolo-guerrero-seleccion-peruana-inter-reunio-presidente-fpf-respuesta-momento-importante-127735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d53267b1eace.jpeg"},{"id":127744,"title":"Simone Biles ejecuta incre\u00edble salto en competencia de gimnasia","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/estados-unidos-simone-biles-desafia-gravedad-increible-salto-video-nnav-127744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/13\/5d532abee41c5.jpeg"}]