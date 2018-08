Dragon Ball Super: Ricardo Brust hará el doblaje latino de Broly [VIDEO]

Ricardo Brust , el actor de doblaje que hizo de Broly en las películas de Dragon Ball , anunció en su cuenta de Facebook que retomará el papel del Saiyajin Legendario gracias a la presión de los fans latinoamericanos.



"Gracias a ustedes me llamaron para hacer a Broly. Mañana grabo el tráiler", escribió Brust antes de anunciar un inconveniente respecto a la caracterización del personaje.



"Tengo un problema, hice a Cell, Mr Satán, etc., pero la voz de Broly creo que era más natural. Ya busque en Internet las escenas con él, pero son solo escenas de pelea y casi no habla. ¿Alguien podría ayudarme con una escena donde él hable por lo menos 3 oraciones para poder hacer mañana un buen trabajo?", agregó.



Los seguidores de Dragon Ball se pusieron manos a la obra para ayudar a Brust para que haga un excelente trabajo en el tráiler de la cinta, que se estrenará el 14 de diciembre en Japón.

