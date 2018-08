Dragon Ball Super: ¿Cómo será derrotado Broly? Aquí siete teorías sobre el final de la película [VIDEO]

"Dragon Ball Super: Broly" promete una dura pelea entre Goku y el Saiyajin Legendario. Hasta ahora sabemos que Broly será tan poderoso como los Dioses de la Destrucción. ¿Como hará Goku, Vegeta y compañía para acabar con tremenda amenaza?



El canal de YouTube anzu361 desarrolló siete posibles finales de "Dragon Ball Super: Broly". Las teorías del youtuber no es para menos si tenemos en cuenta el rumor de que Broly no podrá ser derrotado por los Guerreros Z.



Hay la posibilidad de que Goku tenga una chance contra Broly en la película de Dragon Ball Super si utiliza el Ultra Instinto. El problema es que este poder no es estable y fue utilizado casualmente por Goku en el Torneo del Poder.



Dragon Ball Super: Broly se estrenará en Japón el 14 de diciembre del presente año.

