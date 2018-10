Dragon Ball Super: ¿Qué hace que el Ultra Instinto sea tan difícil de dominar para Goku?

El Ultra Instinto de Goku en Dragon Ball Super es muy difícil de usar. A pesar del apuro y de las exigencias, Goku no ha sido capaz de manipular este nivel de fuerza ante Jiren en el Torneo del Poder. La gran pregunta es en qué consiste tanta dificultad.



El manga de Dragon Ball Super, dibujado por Toyotaro, da cuenta de la tremenda dificultad de manipular el Ultra Instinto en una conversación con Krillin. Este asegura que dicha transformación no asegura la victoria.



"Cuando el cuerpo de Goku simplemente reacciona, tiene un costo considerable para él", asegura Whis sobre el costo energético de la transformación. "Puede que haya logrado Ultra Instinto, pero Goku no ha logrado lo suficiente como para usarlo adecuadamente".



Jiren trata de desconcentrar a Goku, pero este responde con un detalle importante sobre la conservación del Ultra Instinto. “Todo lo que he hecho es deshacerme de emociones innecesarias. En este momento, mi corazón está tan tranquilo como las suaves corrientes del Monte Paozu ".



Lo que deja entrever Whis es que el Ultra Instinto es exigente física como mentalmente. Goku no solo tiene que controlar sus emociones, sino que debe hacerlo inconscientemente mientras mantiene su cuerpo ágil para atacar o bloquear.