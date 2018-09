Vegeta sigue sorprendiendo en el universo de Dragon Ball Super. El manga ha revelado una habilidad de fuerza extra que los fans sugieren que se trata de un nuevo poder. Depende de cómo lo mires, por lo que deberás revisar los detalles en el manga original.



En el Torneo de Poder de Dragon Ball Super, Vegeta se entera que Goku no es capaz de invocar el Ultra Instinto a su voluntad. El enojo y la frustración hace que Vegeta llegue a niveles extraordinarios de poder.



"No puedo soportarlo. ¿Cuántas veces debe suceder esto? Él está por allí adentrándose en territorio desconocido, ¿mientras yo peleo con mis rivales? Ya basta de todo esto, soy mejor que eso", dice Vegeta.



Bills nota que el áurea de Vegeta ha cambiado y advierte que el Saiyajin está alcanzando un poder increíble, pero no es lo mismo que la transformación Super Saiyajin Blue. Además, el áurea es más violenta.



Cabe precisar que el manga no describe a este estado de poder con una palabra específica, por lo que está en debate si es que se trata de un poder o una técnica nueva, o solo un enojo más de Vegeta.

Vegeta en el manga Vegeta en el manga