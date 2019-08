Dragon Ball Super | Actor de la voz de Goku está en contra de ciertas traducciones del anime

Las últimas

[{"id":127384,"title":"\u00a1Golazo de Honduras! La genial jugada de Rivas para el tanto de Mart\u00ednez y el 1-1 ante Argentina [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/honduras-vs-argentina-vivo-gol-martinez-1-1-panamericanos-lima-2019-video-127384","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f7cc82c431.jpeg"},{"id":127374,"title":"Al ritmo de Gianmarco: sigue EN VIVO la espera ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-ceremonia-clausura-vivo-directo-online-via-movistar-latina-tv-peru-tyc-sports-caracol-juegos-panamericanos-live-sports-event-nczd-127374","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f76ee43a96.jpeg"},{"id":127273,"title":"No se pudo: Humberto Bandenay cay\u00f3 ante el local Luiz Garagorri en el UFC Uruguay [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-uruguay-humberto-bandenay-vs-luiz-garagorri-vivo-via-fox-sports-sigue-pelea-peruano-local-antel-arena-127273","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f7a6e142a4.jpeg"},{"id":127383,"title":"Universitario de Deportes lleg\u00f3 a Chiclayo para el partido por octavos de final de la Copa Bicentenario [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-caimanes-llegada-plantel-crema-chiclayo-partido-octavos-final-copa-bicentenario-fotos-127383","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f7b4cdf37c.jpeg"},{"id":127382,"title":"Saborea el oro: el gol de Urzi tras el error en salida de Honduras por la final de los Panamericanos Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-hondruras-vivo-gol-urzi-1-0-final-san-marcos-panamericanos-lima-2019-video-127382","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f738abcff2.jpeg"},{"id":127202,"title":"\u00a1Con 'hat-trick' de Gignac! Tigres venci\u00f3 3-1 a Necaxa por la fecha 4 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-necaxa-vivo-online-directo-tudn-liga-mx-apertura-2019-fecha-hora-canal-televisa-univision-tv-azteca-minuto-minuto-mexico-nczd-127202","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f76fb57d8f.jpeg"},{"id":127141,"title":"HOY | UFC Uruguay, Shevchenko vs. Carmouche EN DIRECTO: horarios y canales de TV para ver las peleas","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/valentina-shevchenko-vs-liz-carmouche-vivo-ufc-fight-night-uruguay-titulo-peso-mosca-enrique-barzola-humberto-bandenay-peru-fecha-horarios-canales-cartelera-pe-uy-mx-nnda-nnrt-127141","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/08\/5d4ce91c86983.jpeg"},{"id":127220,"title":"\u00a1Ya estamos en Guadalajara! Chivas vs. San Luis EN VIVO y EN DIRECTO juegan por Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-atletico-san-luis-vivo-online-directo-tudn-fecha-4-televisa-apertura-liga-mx-univision-telemundo-canal-estrellas-minuto-minuto-akron-nczd-127220","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f0463be301.jpeg"},{"id":127263,"title":"Podio y de oro para Alexandra: as\u00ed fue la participaci\u00f3n de los peruanos en Karate Kumite en Lima 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/karate-lima-2019-vivo-directo-online-alexandra-grande-kumite-villa-salvador-nczd-live-sports-event-127263","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f5abd51dc6.jpeg"},{"id":127380,"title":"Pasaron por los tres grandes del f\u00fatbol peruano y ahora juegan en la Liga 2 [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-universitario-cristal-pasaron-tres-grandes-juegan-segunda-division-fotos-127380","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f71888d009.jpeg"},{"id":127378,"title":"\u00a1Con Guerrero de titular! Internacional de Porto Alegre vs. Cortinhians juegan en Beira Rio por Brasileirao","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-porto-alegre-vs-corinthians-vivo-beira-rio-directo-transmision-narracion-premier-fc-stream-paolo-guerrero-online-brasileirao-nczd-127378","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f70d28745d.jpeg"},{"id":127271,"title":"\u00a1Por el oro de Lima 2019! Argentina vs. Honduras EN VIVO juegan por final de Panamericanos en San Marcos","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-honduras-vivo-directo-online-latina-tv-movistar-tv-peru-tyc-sports-final-futbol-masculino-estadio-san-marcos-juegos-panamericanos-nczd-live-sports-event-medalla-oro-lima-2019-127271","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4e2fdd2ee9b.jpeg"},{"id":127275,"title":"Que sirva para el futuro: Puerto Rico venci\u00f3 3-2 a Per\u00fa y se qued\u00f3 con el quinto lugar en v\u00f3ley femenino en Lima 2019","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/peru-vs-puerto-rico-vivo-voley-directo-online-transmision-movistar-latina-tv-peru-voleibol-femenino-live-sports-event-callao-juegos-panamericanos-lima-2019-nczd-127275","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4e3e0b91e30.jpeg"},{"id":127274,"title":"UFC Uruguay EN VIVO: sigue el evento con Valentina Shevchenko desde Montevideo","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-uruguay-vivo-online-fox-sports-ver-directo-valentina-shevchenko-vs-liz-carmouche-vivo-titulo-mosca-antel-arena-nczd-live-sports-event-127274","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4e36fd46c3b.jpeg"},{"id":127379,"title":"\u00a1Su majestad, Andr\u00e9-Pierre! El 'Hat-Trick' de Gignac en el Tigres vs. Necaxa por Apertura 2019 Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-necaxa-vivo-goles-gignac-hat-trick-3-0-apertura-2019-liga-mx-mexico-video-127379","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f65741389b.jpeg"},{"id":127372,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfNetflix estrenar\u00e1 las dos \u00faltimas pel\u00edculas de los Vengadores?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-netflix-estrenara-pelicula-vengadores-igual-infinity-war-avengers-4-marvel-disney-127372","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/06\/5d49f3ad48726.jpeg"},{"id":127367,"title":"Dragon Ball Super | Actor de la voz de Goku est\u00e1 en contra de ciertas traducciones del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-voz-goku-traducciones-anime-dbs-mexico-sean-schemmel-mario-castaneda-estados-unidos-127367","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f100124c8b.jpeg"},{"id":127377,"title":"\u00bfProblemas para anotar? Llama a Gignac: el cabezazo del franc\u00e9s para el 1-0 de Tigres ante Necaxa [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-necaxa-vivo-gol-gignac-1-0-universitario-apertura-2019-liga-mx-video-127377","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f5fbbe8b6c.jpeg"},{"id":127223,"title":"\u00a1Lo dieron vuelta! Pachuca cay\u00f3 2-1 frente a Quer\u00e9taro por la fecha 4 del Apertura 2019 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pachuca-vs-queretaro-vivo-online-imagen-tv-directo-fecha-4-apertura-2019-liga-mx-fecha-hora-canal-tudn-tv-azteca-estadio-corregidora-minuto-minuto-nczd-127223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f5ed4d905f.jpeg"},{"id":127276,"title":"\u00a1Se puso 'Fuerte'! Enrique Barzola derrot\u00f3 al estadounidense Bobby Moffett en el UFC Uruguay [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-uruguay-enrique-barzola-vs-bobby-moffett-vivo-via-fox-sports-enfrentan-cartelera-estelar-antel-arena-montevideo-127276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f68204fa9c.jpeg"},{"id":127192,"title":"\u00a1Yotun fue pieza clave! Cruz Azul venci\u00f3 2-0 a Ju\u00e1rez por la jornada 4 del Apertura 2019 de Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-juarez-vivo-online-directo-tudn-televisa-univision-tv-azteca-espn-apertura-liga-mx-2019-fecha-4-minuto-minuto-estadio-azteca-nczd-127192","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f5dc8d59cb.jpeg"},{"id":127277,"title":"\u00a1Firmaron tablas! Atl\u00e9tico Nacional empat\u00f3 0-0 ante La Equidad por la jornada 5 de la Liga \u00c1guila","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-equidad-vivo-directo-online-win-sports-caracol-tv-liga-aguila-2019-estadio-campin-via-rcn-nczd-live-sports-event-127277","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f637129e52.jpeg"},{"id":127338,"title":"\u00a1Mam\u00e1 coraje! Los sacrificios de Thal\u00eda Mallqui para ganar una medalla en Lima 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/thalia-mallqui-lima-2019-historia-biografia-perfil-madre-coraje-gano-bronce-peru-juegos-panamericanos-entrevista-depor-dpm-127338","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f5c64d5231.jpeg"},{"id":127371,"title":"\u00a1Nueva medalla para Per\u00fa! Yuta Galarreta se qued\u00f3 con el bronce en judo por los Juegos Panamericanos [FOTOS]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-yuta-galarreta-quedo-bronce-judo-juegos-panamericanos-fotos-nczd-127371","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f58d94a06b.jpeg"},{"id":127341,"title":"\u00a1Trauco debut\u00f3 en la Ligue 1! El peruano revel\u00f3 qu\u00e9 le llam\u00f3 la atenci\u00f3n del torneo franc\u00e9s [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/trauco-saint-etienne-peruano-confeso-le-llamo-atencion-ligue-1-video-nczd-127341","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f2ae48b7a7.jpeg"},{"id":127373,"title":"\u00a1Tiene un guante en los pies! La gran asistencia de Yotun que signific\u00f3 el 2-0 del Cruz Azul-Ju\u00e1rez [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/yotun-cruz-azul-vs-juarez-vivo-asistencia-peruano-gol-pablo-aguilar-2-0-apertura-liga-mx-2019-video-127373","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f59f1b69b5.jpeg"},{"id":127365,"title":"\u00a1Bicampeona panamericana! La emotiva celebraci\u00f3n de Alexandra Grande tras ganar la medalla de oro [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-emotiva-celebracion-alexandra-grande-ganar-undecima-medalla-oro-peru-juegos-panamericanos-video-nczd-127365","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f5abbb2336.jpeg"},{"id":127364,"title":"\u00bf'Grande'? \u00a1Gigante! Alexandra gan\u00f3 en Karate Kumite y le dio la und\u00e9cima presea a Per\u00fa en Lima 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/alexandra-grande-oro-karate-lima-2019-vivo-peruana-vencio-venezolana-gano-undecima-medalla-peru-juegos-panamericanos-foto-video-127364","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f4cc99ca07.jpeg"},{"id":127229,"title":"\u00a1Les sacaron la 'Michi'gan! Barcelona gole\u00f3 4-0 a Napoli por un partido amistoso en Estados Unidos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-napoli-vivo-barca-tv-tv3-directv-online-fecha-hora-canal-directo-michigan-stadium-stream-amistoso-estados-unidos-espana-127229","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f3fe8678d7.jpeg"},{"id":127368,"title":"\u00a1Un gol de otro partido! Copete anot\u00f3 de 'chalaca' para el 1-0 de Pachuca contra Quer\u00e9taro [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pachuca-vs-queretaro-vivo-gol-copete-chilena-1-0-gallos-blancos-liga-mx-2019-video-127368","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f52078a9bb.jpeg"},{"id":127369,"title":"\u00a1Lo lograron! El tierno abrazo de Alexandra Grande con su madre tras ganar la medalla de oro [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-tierno-abrazo-alexandra-grande-madre-ganar-medalla-oro-video-nczd-127369","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f51a37e5d1.jpeg"},{"id":127194,"title":"\u00a1Dupla mortal! Barcelona gole\u00f3 4-0 a Napoli con brillante actuaci\u00f3n de Griezmann y Su\u00e1rez","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-directo-online-transmision-oficial-directv-barca-tv-tv3-stream-live-amistoso-michigan-estados-unidos-nczd-127194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f4edf69f20.jpeg"},{"id":127142,"title":"Un oro m\u00e1s para Per\u00fa: as\u00ed marcha MINUTO A MINUTO el medallero EN VIVO de Lima 2019 | [ACTUALIZADO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-vivo-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-ver-directo-tabla-general-medallas-oro-plata-bronce-via-movistar-espn-latina-caracol-peru-mexico-argentina-colombia-estados-unidos-ar-mx-co-us-127142","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/09\/5d4d742082aff.jpeg"},{"id":127332,"title":"Con el oro en Karate para Per\u00fa: as\u00ed marcha el medallero EN VIVO en Lima 2019 | ACTUALIZADO EN DIRECTO","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/medallero-juegos-panamericanos-lima-2019-vivo-online-resultados-tabla-posiciones-oro-plata-bronce-via-movistar-tv-peru-caracol-tyc-sports-peru-mexico-colombia-argentina-ecuador-chile-127332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/05\/5d48c8a485f11.jpeg"},{"id":127366,"title":"\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n de Tiago Cantoro con Universitario de Deportes?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-situacion-tiago-cantoro-club-crema-127366","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/09\/21\/5ba52a73e1914.jpeg"},{"id":127362,"title":"Christian Ramos ya tiene n\u00famero de camiseta para debutar en Universitario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-christian-ramos-numero-camiseta-debutar-cremas-127362","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/17\/5d2f590774fe6.jpeg"},{"id":127363,"title":"PES 2019 | El VIII JUEGAPES promete 3000 d\u00f3lares en premios para el Claro MasGamers Festival 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-viii-juegapes-promete-3000-dolares-premios-claro-masgamers-festival-2019-127363","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f4aeee6949.jpeg"},{"id":127358,"title":"\u00a1Bombazo y adentro! Golazo y doblete de Luis Su\u00e1rez para el 3-0 del Barza contra Napoli [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-luis-suarez-gol-doblete-fuera-area-3-0-azulgranas-amistoso-estados-unidos-espana-video-127358","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f4650b691a.jpeg"},{"id":127360,"title":"\u00a1Partido sentenciado! Golazo de Demb\u00e9l\u00e9 para el 4-0 del Barcelona ante Napoli en Estados Unidos [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-gol-dembele-4-0-michigan-amistoso-estados-unidos-video-127360","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f479de952e.jpeg"},{"id":127357,"title":"\u00a1Griezmann anota su primer gol con Barcelona! El franc\u00e9s puso el 2-0 ante Napoli por Amistoso en Michigan [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-napoli-vivo-gol-griezmann-2-0-michigan-amistoso-estados-unidos-video-127357","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f45c57bbf0.jpeg"},{"id":127354,"title":"Era un golazo de Griezmann pero...: Luis Su\u00e1rez pesc\u00f3 el rebote y puso el 1-0 del Barcelona-Napoli [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-vs-napoli-vivo-gol-luis-suarez-remate-griezmann-1-0-amistoso-michigan-video-127354","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f434b9e1d2.jpeg"},{"id":127350,"title":"\u00a1Medalla de bronce para Per\u00fa! Mario Baz\u00e1n subi\u00f3 al podio en 3000 metros con obstaculos [FOTOS]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-medalla-bronce-peru-mario-bazan-subio-podio-3000-metros-obstaculos-nczd-127350","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f48539c2e8.jpeg"},{"id":127361,"title":"Fecha, hora y canal del duelo por octavos de final de Universitario de Deportes en la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-fecha-hora-canal-partido-octavos-final-cremas-copa-bicentenario-127361","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d35ca40af2ee.jpeg"},{"id":127359,"title":"Alexandra Grande va por el oro: mejores im\u00e1genes de su victoria y pase a la final de Karate-Kumite en Lima 2019 [FOTOS]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/alexandra-grande-vivo-karate-lima-2019-victoria-le-dio-pase-final-kumite-juegos-panamericanos-fotos-127359","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f46112fc87.jpeg"},{"id":127356,"title":"Avengers: Endgame | Encuentran a una criatura en la pel\u00edcula que nadie puede identificar","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-encuentran-criatura-pelicula-nadie-identificar-avengers-4-marvel-cine-127356","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f37987d280.jpeg"},{"id":127348,"title":"\u00bfD\u00f3nde juegan los \u00faltimos fichajes internacionales de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal? [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-sporting-cristal-juegan-ultimos-fichajes-internacionales-fotos-127348","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8adbed9367e.jpeg"},{"id":127349,"title":"\u00a1Alcanz\u00f3 el podio! Revive la llegada de Mario Bazan en la carrera de 3000 metros con obst\u00e1culos [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/lima-2019-vivo-revivie-llegada-atleta-peruano-mario-bazan-obtuvo-medalla-bronce-3000-metros-obstaculos-video-127349","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/10\/5d4f389de4e21.jpeg"}]