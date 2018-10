Los universos alternativos no solo tienen lugar en Dragon Ball Heroes. El videojuego de peleas Jump Force incluirá a Yu-Gi-Oh!, donde hará uso de sus cartas más populares como el Mago Oscuro y la Chica Maga Oscura. Lo mejor es que el tráiler incluye una pelea contra Freezer de Dragon Ball Super.



El tráiler de un minuto de duración muestra la encarnizada pelea entre Yu-Gi-Oh! y Freezer de Dragon Ball Super. El archienemigo de Goku no tiene posibilidad ante los ataques rápidos del señor de las cartas.



Jump Force llegará a las consolas PS4 , Xbox One y PC el 28 de febrero de 2019. Ten en cuenta que esta edición tendrá además otros protagonistas de Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Death Note y otras franquicias.