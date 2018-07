En el teaser filtrado en YouTube se puede ver que para el 2020 se estrenará una nueva película del anime de culto " Neon Genesis Evangelion ". El estudio Khara no se ha pronunciado sobre el largometraje, pero si acerca de la emisión de este pequeño extracto.

Mari Makinami Illustrious se ve en el avance de ' Evangelion ' la película piloteando su EVA , previamente se le observa disparando un arma automática volando por los aires. Esta escena hace referencia a la producción " Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo " (2012).

Según informa el medio Anime News Network , aquello que se filtró se proyectará en los cines de Japón , específicamente en la proyección de la película "Mirai no Mirai", la cual está dirigida por Mamoru Hosoda.

Como curiosidad, los fan ya han teorizado de que la película no se llama ' Evangelion 4.0 ' por que en japonés el número se pronuncia 'shi', como la palabra muerte. Así se esta producción será ' Evangelion 3.0 + 1.0 '