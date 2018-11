Evangelion llegó a la pantalla chica entre 1995 y 1996. Desde entonces se ha convertido en uno de los animes más importantes e influyentes de los últimos años. A pesar de eso, muchos no han podido disfrutar de todo el anime, pues Netflix acercará la serie a esos espectadores.

La empresa de stream de series y películas anunció en la noche del lunes 26 de noviembre que ya cuenta con los derechos de transmisión del anime. Este llegará en el 2019, todavía no se conoce fecha exacta de estreno.

No obstante, no solo se verá la conocida serie de 26 episodios, también se preparan las películas " Evangelion: Death (True)" y "The End of Evangelion". Siendo la última la que cuenta con el verdadero final del anime.

Netflix todavía no ha revelado si se tratará de la versión original o aquella que se remasterizó en Bluray solo para Japón. Pero, sin duda, habrá que ver la serie para revivir los momentos de antaño cuando solo se podía ver en anime en un solo canal en televisión paga.