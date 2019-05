Mob Psycho 100: ¿cuándo se estrena la nueva temporada del anime del mismo creador de One Punch Man?

Las últimas

[{"id":116746,"title":"\u00bfHubo reclamo? Juan Reynoso fue expulsado del duelo de UTC vs. Real Garcilaso [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/utc-vs-real-garcilaso-juan-reynoso-expulsado-partido-primer-video-116746","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce85ef73c330.jpeg"},{"id":116748,"title":"Mob Psycho 100: \u00bfcu\u00e1ndo se estrena la nueva temporada del anime del mismo creador de One Punch Man?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/mob-psycho-100-fecha-estreno-nueva-temporada-3-anime-creador-one-punch-man-nnda-nnlt-116748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8619887154.jpeg"},{"id":116745,"title":"#LaD\u00e9cima: se cumplen cinco a\u00f1os del hist\u00f3rico t\u00edtulo del Real Madrid en la Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-cumplen-5-anos-historica-decima-champions-league-blanca-fotos-116745","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce85f00e50b8.jpeg"},{"id":116740,"title":"\u00a1Debuta la 'Albiceleste'! Argentina vs. Sud\u00e1frica juegan en Tychy por el Mundial Sub 20 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-sudafrica-vivo-tychy-directo-tv-pubica-directv-stream-live-mundial-sub-20-polonia-argentina-116740","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce862ba75651.jpeg"},{"id":116727,"title":"\u00a1Messi es la Bota de Oro 2019! As\u00ed qued\u00f3 la clasificaci\u00f3n de los m\u00e1ximos goleadores de Europa [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/bota-oro-2019-vivo-mbappe-messi-futbolistas-pelean-maximos-goleadores-europa-golden-shoe-fotos-116727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8485c827dd.jpeg"},{"id":116747,"title":"Fue un golazo: Sergio Almir\u00f3n marc\u00f3 el 1-0 a favor de UTC [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/utc-vs-real-garcilaso-sergio-almiron-anoto-golazo-gavilan-norteno-video-116747","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce85eea17444.jpeg"},{"id":116744,"title":"El \u00faltimo 'once' que dio la vuelta en Matute ante Alianza Lima [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-once-dio-vuelta-matute-fotos-116744","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/07\/28\/5b5cb1ee0eb8b.jpeg"},{"id":116729,"title":"\u00a1No paran de contratar! Exfigura de la Attitude Era de WWE fich\u00f3 por AEW como productor y entrenador","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-exfigura-attitude-ficho-aew-productor-entrenador-116729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce848a33c503.jpeg"},{"id":116739,"title":"\u00a1Mbapp\u00e9 se pone a tres de Messi! El gol de Kylian que le permite so\u00f1ar en alcanzar Leo en la Bota de Oro [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/bota-oro-2019-vivo-gol-mbappe-psg-vs-reims-ponerse-tres-lionel-messi-video-116739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce85534c0aad.jpeg"},{"id":116741,"title":"Copa Bicentenario: los \u00faltimos campeones en los torneos intermedios del F\u00fatbol Peruano [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/copa-bicentenario-2019-ultimos-campeones-torneos-intermedios-futbol-peruano-fotos-116741","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce856b329d26.jpeg"},{"id":116742,"title":"\u00a1Solo vale salir campe\u00f3n! Los convocados del Barza para enfrentar al Valencia por final de Copa del Rey","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-lionel-messi-lidera-lista-convocados-final-copa-rey-2019-benito-villamarin-oficial-espana-116742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce858a502b31.jpeg"},{"id":116654,"title":"Uruguay venci\u00f3 2-1 a Noruega en su debut por el Mundial Sub 20 Polonia 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-noruega-vivo-directv-sorts-fecha-hora-canal-online-canal-10-goltv-grupo-c-directo-mundial-sub-20-polonia-2019-116654","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce84c17d8623.jpeg"},{"id":116715,"title":"\u00a1Lleno de flores! Sergio Ramos y la historia en el Real Madrid que podr\u00eda acabar esta temporada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sergio-ramos-plantea-seguir-real-madrid-historia-capitan-hizo-historia-santiago-bernabeu-liga-santander-dpm-116715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce82f6e7ea61.jpeg"},{"id":116735,"title":"Donde m\u00e1s duele: la raz\u00f3n por la que Beto da Silva preocup\u00f3 al comando t\u00e9cnico de la Selecci\u00f3n [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-beto-da-silva-recibio-pelotazo-alarmo-entrenamientos-seleccion-peruanafotos-116735","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8491b2ca53.jpeg"},{"id":116737,"title":"Lo esperaba Florentino: Neymar y el \u00faltimo gui\u00f1o al Real Madrid para ir por su fichaje [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-neymar-guino-esperaba-florentino-fichaje-video-116737","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8577a14314.jpeg"},{"id":116732,"title":"\u00a1Ya est\u00e1 en los quioscos! Depor lanza la S\u00faper Gu\u00eda de la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-depor-lanza-super-guia-copa-america-brasil-2019-116732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce850f46a585.jpeg"},{"id":116630,"title":"\u00a1Suman de a tres! Uruguay venci\u00f3 3-1 a Noruega por la jornada 1 del Grupo C del Mundial Sub 20 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-noruega-vivo-directv-sports-online-bein-sports-mundial-sub-20-polonia-2019-estadio-widzew-lodz-canal-10-nndc-116630","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce854b46ee9d.jpeg"},{"id":116738,"title":"\u00a1Contraataque letal! Brian Rodr\u00edguez anot\u00f3 el 3-1 de Uruguay contra Noruega por Mundial Sub 20 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-noruega-vivo-gol-brian-rodriguez-3-1-celestes-debut-mundial-sub-20-2019-polonia-video-116738","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce852907bf6a.jpeg"},{"id":116621,"title":"UTC vs. Real Garcilaso EN VIVO: el 'Gavil\u00e1n del Norte' gana 2-0 por la la fecha 15 del Torneo Apertura | V\u00cdA GOLPERU","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/utc-vs-real-garcilaso-vivo-online-directo-via-golperu-fecha-15-torneo-apertura-liga-1-movistar-2019-nndc-116621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8650574878.jpeg"},{"id":116733,"title":"\u00a1Florentino ya lo sabe! La reuni\u00f3n en la casa de Sergio Ramos para conocer su futuro en el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-sergio-ramos-reunion-casa-florentino-definir-futuro-liga-santander-espana-116733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce851d01caf7.jpeg"},{"id":116730,"title":"Tabla de posiciones EN VIVO: as\u00ed se mueven los equipos mientras juegan la fecha 15 del Torneo Apertura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-vivo-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-binacional-fecha-15-116730","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce849c064a8d.jpeg"},{"id":116713,"title":"Binacional puede dar la vuelta en Matute: recuerda el d\u00eda que Universitario celebr\u00f3 en La Victoria [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-binacional-dar-vuelta-matute-recuerda-dia-universitario-celebro-video-116713","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8269c8ec20.jpeg"},{"id":116728,"title":"Barcelona vs. Valencia: c\u00f3mo y d\u00f3nde seguir partidazo por final Copa del Rey 2019 en Benito Villamar\u00edn","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-vivo-tv-online-ver-via-directv-bein-sports-directo-gratis-final-copa-rey-2019-benito-villamarin-espana-116728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce84854ac23c.jpeg"},{"id":116726,"title":"Se pone caliente: conoce a los rivales de Sporting Cristal en la Copa Bicentenario","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-conoce-rivales-enfrentaran-rimenses-copa-bicentenario-116726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/22\/5ce567eded9f1.jpeg"},{"id":116724,"title":"\u00a1No perdon\u00f3! Golazo de Ginella para el 2-0 de Uruguay contra Noruega por Mundial Sub 20 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-noruega-vivo-gol-francisco-ginella-2-0-celestes-mundial-sub-20-2019-polonia-video-116724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce840e25dde9.jpeg"},{"id":116721,"title":"Final Copa del Rey 2019: Barcelona vs Valencia desde el Benito Villamar\u00edn con Lionel Messi y Coutinho","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/final-copa-rey-2019-vivo-ver-barcelona-vs-valencia-directo-online-tv-gratis-benito-villamarin-116721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce83c39e87ed.jpeg"},{"id":116725,"title":"\u00bfEres t\u00fa, Copa Alemania? Liga 1 present\u00f3 el trofeo de la Copa Bicentenario [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/copa-bicentenario-similitud-existe-trofeo-copa-alemania-116725","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce842ab3cf08.jpeg"},{"id":116723,"title":"\u00a1Celebra La Celeste! El golazo de N\u00fa\u00f1ez para el 1-0 de Uruguay ante Noruega por el Mundial Sub 20 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/uruguay-vs-noruega-vivo-gol-darwin-nunez-1-0-mundial-sub-20-video-nndc-116723","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce83ef5c60c7.jpeg"},{"id":116720,"title":"\u00a1M\u00e1s vale prevenir que lamentar! Los posibles reemplazantes de Sergio Ramos en el Real Madrid [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-2019-sergio-ramos-querria-serian-posibles-reemplazos-liga-santander-fotos-116720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce83e32815a1.jpeg"},{"id":116670,"title":"Joao F\u00e9lix: \u00bfqui\u00e9n es la 'joya' portuguesa a la que todo Europa busca fichar?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/joao-felix-convocatoria-seleccion-portugal-joya-portuguesa-europa-busca-fichar-dpm-116670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8ea7eb6bcbb.jpeg"},{"id":116716,"title":"Duelos de altura: conoce a los rivales de Alianza Lima en la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-hora-canal-rivales-fixture-intimos-copa-bicentenario-torneo-intermedio-116716","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/22\/5ce5bf04afc9d.jpeg"},{"id":116718,"title":"Conoce a los rivales de Universitario de Deportes para la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-hora-canal-rivales-fixture-cremas-copa-bicentenario-torneo-intermedio-116718","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/25\/5cc1cbb35d0c3.jpeg"},{"id":116706,"title":"Benjam\u00edn Romero respondi\u00f3 fuerte y claro ante las graves amenazas","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-benjamin-romero-respondio-fuerte-claro-amenazas-muerte-116706","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/25\/5c4b51e3b258d.jpeg"},{"id":116602,"title":"Paliza a los 'Catrachos': Honduras perdi\u00f3 5-0 ante Nueva Zelanda en su debut en el Mundial Sub 20","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/honduras-vs-nueva-zelanda-vivo-arena-lublin-directo-transmision-narracion-via-televicentro-directv-online-stream-mundial-sub-20-nndc-116602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce82f4fc99e3.jpeg"},{"id":116714,"title":"Copa Bicentenario: conoce a los rivales de Alianza Lima, Universitario y Cristal en el torneo intermedio","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-bicentenario-vivo-sigue-transmision-via-golperu-sorteo-torneo-intermedio-116714","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce828987c3b4.jpeg"},{"id":116717,"title":"\u00a1Y lo hizo vestido de 'blanco'! Golazo de Jovic en el que podr\u00eda ser su \u00faltimo duelo con el Eintracht [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-gol-luka-jovic-posible-partido-eintracht-fichar-real-madrid-barcelona-video-116717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8313342d49.jpeg"},{"id":116711,"title":"Al borde del adi\u00f3s: nueve cracks del Barcelona a quienes ver\u00edamos por \u00faltima vez ante Valencia [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-nueve-jugadores-cules-dirian-adios-valencia-final-copa-rey-fotos-116711","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/27\/5c24d4b23bc61.jpeg"},{"id":116709,"title":"Y Gareca feliz: el \u2018hat-trick\u2019 que marc\u00f3 Edison Flores y el gol de Beto da Silva [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-hat-trick-marco-edison-flores-gol-beto-da-silva-video-116709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce8254007a21.jpeg"},{"id":116708,"title":"\u00a1Pedido expreso de Lionel Messi! Barcelona va tras los pasos de una mega estrella del Bayern Munich","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-2019-kimmich-seria-refuerzo-sorpresa-azulgranas-pedido-messi-proxima-temporada-espana-116708","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce822fd37b73.jpeg"},{"id":116703,"title":"Barcelona vs Valencia: chocan en el Benito Villamar\u00edn por la gran final de la Copa del Rey 2019 | PREVIA","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-vivo-directo-via-directv-bein-sports-transmision-online-tv-final-copa-rey-2019-espana-nndc-116703","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce822fa1e85a.jpeg"},{"id":116653,"title":"Desde el Benito Villamar\u00edn: horarios y canales del Barcelona vs Valencia por final de la Copa del Rey 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-valencia-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-sports-bein-movistar-fecha-hora-canal-benito-villamarin-final-copa-rey-116653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce82096adb73.jpeg"},{"id":116702,"title":"\u00a1Revoluci\u00f3n total! Confirman un nuevo Mundial de Clubes desde 2021 y Conmebol tendr\u00e1 seis cupos","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mundial-clubes-anuncio-oficial-cambio-partir-2021-seis-cupos-conmebol-116702","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce81971bad73.jpeg"},{"id":116705,"title":"Con un campe\u00f3n nacional y otro extranjero: los t\u00e9cnicos que fueron ofrecidos para dirigir a Pirata FC [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-tecnicos-ofrecidos-dirigir-club-recien-ascendido-fotos-116705","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/29\/5cc70bd5c3c8a.jpeg"},{"id":116704,"title":"En el \u00e1rea, como '9'': el gol de Luis Abram en el entrenamiento de la Selecci\u00f3n Peruana [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-gol-luis-abram-entrenamiento-miras-copa-america-video-116704","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce81a345ae45.jpeg"},{"id":116690,"title":"''Fue un golpe muy duro'': la sufrida confesi\u00f3n de Messi luego de la eliminaci\u00f3n del Barza de la Champions","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-barcelona-leo-confiesa-eliminacion-liverpool-golpe-duro-champions-league-116690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/24\/5ce80e17a86b1.jpeg"}]