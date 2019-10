"My Hero Academia", temporada 4: conoce a Eri, la niña más importante en la serie

La cuarta temporada de "My Hero Academia" llegó hace poco con la extensión de las aventuras de Midoriya, el joven sin poderes que heredó el 'One For All' de 'All Might', el superhéroe número 1 de todo el mundo. Con él logró ingresar a la Academia U.A. y ahora forma parte de la Clase 1-A, donde el mismo 'All Might' y otros profesores le enseñan cómo convertirse en un héroe profesional.



Pero a la par, y tal como se vio en las anteriores temporadas, los villanos no se han quedado de brazos cruzados. El crecimiento del movimiento que inició 'All for One' ha sido tal que el mismo 'All Might' tuvo que usar lo último de poder que le quedaba para poder vencerlo y encarcelado para siempre.



Si bien esto dio un respiro a los héroes estudiantes, lo cierto es que Midoriya tendrá que hacer un esfuerzo mayor para convertirse en el verdadero sucesor del 'Símbolo de la Paz'. A su vez, la Liga de Villanos tendrá que renovarse con nuevos miembros para presentar una mayor amenaza durante esta cuarta temporada.



Y entre todo este conflicto… una niña pequeña ha destacado en los tráilers y fotos de la animación, una que muchos han apuntado a que sería la clave de toda la temporada. ¿Quién es ella? Aquí responderemos la pregunta, pero es necesario una advertencia de SPOILERS por el contenido del manga que aparecerá en los siguientes párrafos.



¿QUIÉN ES ERI?

Eri en "My Hero Academia" está atada a 'Overhaul' (Foto: Studio Bones)

Como ya se mencionó anteriormente, los diversos avances de la cuarta temporada mostraron a una pequeña niña con una larga cabellera blanca y un cuerno en su frente. Ella siempre se mostraba asustada y muchos fans se preguntaron quién era ella exactamente y qué relevancia tiene en la historia.



Considerando que en el nuevo opening y en el ending de la cuarta temporada este personaje ha aparecido, las dudas han tenido que ser despejadas por los mismos lectores del manga, alegando que efectivamente ella será parte crucial del futuro de "My Hero Academia". ¿Por qué?



En primer lugar, es necesario apuntar que ella inicialmente es encontrada con el grupo de los 'Ocho Perceptos de la Muerte', y ella específicamente forma parte del plan de Kai Chisaki, también conocido como 'Overhaul', para hacer unas balas especiales que destruyen dones.



¿Cómo era esto posible? Resulta que Eri tiene un don muy especial que consiste en "rebobinar" a su estado original cualquier cuerpo individual que desee. Su uso puede variar desde curar heridas, reaparecer miembros cercenados e incluso curar enfermedades irreversibles por la medicina moderna.



De pequeña ella utilizó su don en su padre cuando aún no sabía controlarlo y lo hizo desaparecer, motivo por el cual su mamá la dejó a cargo de su abuelo, quien a su vez le dio la potestad a Chisaki para que investigue cuál era su don exactamente.



Eri y Overhaul pueden juntos eliminar el don de cualquier persona (Foto: Shūeisha)

Es él quien descubre el verdadero potencial de Eri, por lo que comienza a experimentar con su don destruyéndola cientos o incluso miles de veces para luego volverla a reconstruir. ¿Por qué hacía esto? Por algo que descubrió con la sangre de Eri que podría ser de ayuda para los 'Ocho Preceptos de la Muerte'.



Al parecer, la sangre de Eri era capáz de detener el 'Kirk' o 'Don' de una persona para que no pueda ser activado nunca más, así que él comenzó a crear balas con la sangre de las veces que Eri era asesinada, para luego reconstruirla como si nada hubiera pasado.



En el manga, cuando logran rescatarla de las manos de Overhaul, Midoriya le extiende una calurosa mano y ambos descubren que ella era capaz de curar los brazos lastimados de Deku. De hecho, con el tiempo averiguan que ella podía mantenerse junto a él para que Midoriya mantenga el 'One for All' 100%.



¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA” 4X02?

En el capítulo 2 hará presencia Shigaraki, el ahora líder de la 'Liga de los Villanos' (Foto: Studio Bones)

El segundo capítulo de la cuarta temporada de "My Hero Academia" se estrenará en Japón el 19 de octubre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona.

El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los usuarios del servicio Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Todos estos países también podrán disfrutar los siguientes episodios de la misma manera.

El equivalente horario de la emisión de "My Hero Academia" por país es el siguiente:



Perú, Colombia, México y Ecuador: sábado 12 de octubre a las 3:30 am

Bolivia y Estados Unidos (este) : sábado 12 de octubre a las 4:30 am

Argentina y Chile : sábado 12 de octubre a las 5:30 AM

España : sábado 12 de octubre a las 10:30 AM.

Cabe resaltar que Japón está sufriendo el paso del Tifón Hagibis, uno de los más grandes de las últimas décadas. La misma productora ha anunciado que podría re-programar el próximo episodio de la serie si así lo amerita la situación.