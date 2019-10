"My Hero Academia 4x01": resumen del primer capítulo de la temporada 4 de "Boku no Hero Academia"

"My Hero Academia" se ha convertido en una de las obras de ficción más amadas y esperadas por los fans del anime. La misma presenta la historia de Izuku Midoriya y su camino para convertirse en un héroe. En un mundo donde más del 80% de la población tiene poderes especiales y él no, será ayudado por 'All Might', el superhéroe número 1, para hacer realidad su sueño.

Luego de tres exitosas temporadas donde se mostró como Midoriya heredaba el 'One for All', el máximo poder de 'All Might', el anime vuelve con una nueva tanda de episodios extendiendo la historia de estos héroes y su camino en ser profesionales, pero antes deberán enfrentar a peligrosos enemigos además de la habitual 'Liga de Villanos'.

► “My Hero Academia”: lo que debes recordar antes de ver la temporada 4 de “Boku no Hero Academia”

►"My Hero Academia": la muerte de All Might se acerca, según teoría sobre el manga



Por si fuera poco, en todo este conflicto el mismo 'All Might' no estará presente activamente. En la tercera temporada se vio como Toshinori utilizó lo último de fuerzas que le quedaban para derrotar a 'All for One', el líder de la 'Liga de Villanos' que había expuesto su verdadera forma a todo el mundo.

¿Qué pasará en esta cuarta temporada? ¿Será que 'All Might' recupere su fuerza para seguir siendo el símbolo de la paz? ¿O acaso Midoriya estará listo para tomar su lugar? Aún quedan varios episodios por delante, pero aquí te traemos un pequeño resumen de lo que sucedió en este primer capítulo.

¡Cuidado! Mas adelante habrán spoilers de lo que pasará en la cuarta temporada de "My Hero Acadamia" y lo que sucedió durante el episodio 1 de esta nueva temporada.

¿QUÉ PASÓ EN EL PRIMER CAPÍTULO DE "MY HERO ACADEMIA" TEMPORADA 4?

Izuku Midoriya en la nueva temporada de My Hero Academia (Foto: Bones) Izuku Midoriya en la nueva temporada de My Hero Academia (Foto: Bones) Izuku Midoriya en la nueva temporada de My Hero Academia (Foto: Bones)

Básicamente, el primer capítulo de la temporada 4 de "My Hero Academia" sirvió como un recuento de los hechos que acontecieron durante los últimos episodios de la tercera temporada, mostrando también sus respectivos opening y ending que acompañarán a la serie durante los próximos capítulos.

Este inicia con frases de 'All Might' y del joven Midoriya, explicando lo que sucedió con el 'One for All' y como Izuku ahora es el sucesor real del símbolo de paz. Él comenta que por ello se unió a la Academia U.A. y comienza el opening de esta serie que se trataría de la canción "Polaris" de BLUE ENCOUNT:

Después, se muestra la última pelea de 'All Might' en un monitor de una oficina periodística. Un par de empleados y la editora en jefe comienzan a discutir sobre qué historia podrían escribir de este acontecimiento, hasta que el periodista Taneo Tokuda aparece para ofrecerles una opción a su dilema.

Él comenta la teoría de que las últimas palabras de 'All Might' no sonaban como una amenaza, sino que era más bien como un pequeño anuncio de que había alguien entre la multitud que acompañaría su lugar: un sucesor del 'Símbolo de la Paz'.

Aquí él menciona su teoría de que su sucesor podría estar en la Clase 1-A de la Academia U.A., pero que no tiene los medios necesarios para ingresar al ser un reportero independiente. La editora accede en concederle un pase para hacer un artículo de la vida diaria de esta clase y descubrir la verdad del sucesor de 'All Might'.

Tokuda entonces comienza a repasar a cada uno de los estudiantes por su nombre, rango en el salón y sus poderes, pero quien más le llama la atención es Izuku Midoriya, ya que su intuición le decía que era él a quien 'All Might' había elegido.

Taneo Tokuda pasa un día viendo como los estudiantes de la Clase 1-A viven su día a día. Taneo Tokuda pasa un día viendo como los estudiantes de la Clase 1-A viven su día a día. Taneo Tokuda pasa un día viendo como los estudiantes de la Clase 1-A viven su día a día.

Ambos terminan conversando y, si bien Izuku no dijo nada cuando fue cuestionado sobre el asunto, Taneo confiesa que no planea revelar nada para la prensa, ya que 'All Might' salvó a su familia de un incendio cuando era pequeño. De la misma forma, también confiesa que su poder es sacar cámaras de cualquier parte de su cuerpo, y sorpresivamente se toma un selfie con Deku.

El periodista se va y al día siguiente miente en la sala de prensa sobre que no pudo corroborar su teoría, alegando que había saltado demasiado rápido a una conclusión. Sin embargo, les muestra una foto de 'All Might' comiendo un panecillo japonés, algo que es suficiente para la editora de noticias.

Al final, se muestra como Toshinori estornuda y Shota Aizawa le dice que no se enferme, que es pleno verano. 'All Might' solo atina a levantar la mirada y sonreír con una nariz roja, mostrando lo frágil que ahora es sin el 'One for All'.

¿CÓMO VER "MY HERO ACADEMIA" TEMPORADA 4?

Los "3 Grandes" revelarán su verdadero poder en la temporada 4 de My Hero Academia (Foto: Crunchyroll) Los "3 Grandes" revelarán su verdadero poder en la temporada 4 de My Hero Academia (Foto: Crunchyroll) Los "3 Grandes" revelarán su verdadero poder en la temporada 4 de My Hero Academia (Foto: Crunchyroll)

La cuarta temporada de "My Hero Academia" fue estrenada en Japón el 12 de octubre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona.



El mismo día estuvo disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los usuarios del servicio Premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos. Todos estos países también podrán disfrutar los siguientes episodios de la misma manera.



El equivalente horario de la emisión de "My Hero Academia" por país es el siguiente:



Perú, Colombia, México y Ecuador: sábado 12 de octubre a las 3:30 am

Bolivia y Estados Unidos (este) : sábado 12 de octubre a las 4:30 am

Argentina y Chile: sábado 12 de octubre a las 5:30 AM

España: sábado 12 de octubre a las 10:30 AM