"My Hero Academia" 4x03: Deku se enfrenta a Sir Eyenight para conseguir sus prácticas

"My Hero Academia" estrenó un nuevo capítulo del anime continuando con las aventuras de Izuku Midoriya, el actual portador del 'One for All' de All Might, quien se presentó ante Sir Nighteye para que pueda obtener una plaza dentro de su compañía como practicante.

Este héroe fue el principal compañero de Toshinori mientras era un héroe, por lo que es muy importante para Deku que lo acepte dentro de su empresa y así lograr hacerse más fuerte. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa al descubrir su quirk y una sorpresiva prueba que le impuso.

Por ahora, Midoriya sigue en la lista para continuar el legado del héroe número 1 del mundo. Sin embargo, Deku aún no está listo, ya que todavía tiene que descubrir todos los secretos que guarda el 'One for All', algo que ni siquiera el mismo Toshinori Yagi hizo en su momento.

¿Qué pasó en el último episodio de "My Hero Academia"? En este artículo haremos un pequeño resumen de lo que sucedió en el tercer episodio de la cuarta temporada, por lo que hay una alerta de spoilers antes de continuar.

¿QUÉ PASÓ EN "MY HERO ACADEMIA" 4X03?

Midoriya no dejará que nada ni nadie se interponga en su camino para cumplir su destino como el heredero del "One for All"(Foto: Toho Animation)

En el anterior episodio, Mirio Togata decide presentarle a Midoriya a Sir Nighteye, el héroe de apoyo que acompañó por mucho tiempo a 'All Might'. Resulta que este trabajaba en su agencia y Deku estaba en búsqueda de unas prácticas para mejorar su poder.

Lastimosamente, Mirio le advirtió que para que le caiga bien tenía que hacer reír a este héroe profesional, algo en lo que Deku falló totalmente al hacer una representación de 'All Might' "para nada graciosa" , como su mismo compañero puntualizó al final del episodio.

El tercer capítulo de esta temporada da inicio justo en este momento, y Midoriya descubre que Sir Nighteye es un gran fan de All Might por los posters en la pared y otras figuras de acción de colección que se mantenían en su oficina.

Ambos conversan un poco y el héroe profesional le comenta que si podría aceptarlo, aunque duda en el último momento de firmar su papel porque no sabe qué ganaría él con Deku entre sus practicantes.

Sir Nighteye le dice a Midoriya que le quite el sello de su mano y lo dejaría entrar a su compañía (Foto: Toho Animation)

Entonces le pide a Mirio y a Bubble Girl que esperen afuera, ya que le iba a dar una prueba a Midoriya. Este le dice que tiene que quitarle el sello de su mano utilizando sus poderes, que no importaba lo que le pasaba a la habitación y solo tenía 3 minutos.

A pesar de los esfuerzos de Izuku, este no puede hacer nada contra el quirk de Sir Nighteye llamado 'Foresight', lo cuál le permite ver todos los movimientos que su oponente hará con solo tocarlo. Esto se mantiene por un aproximado de una hora, suficiente tiempo como para que Midoriya falle.

Durante la prueba, este le comenta que Mirio era el que debería haber heredado el 'One for All' y que él no serviría de nada en el futuro. Deku se aferra al pensamiento que All Might lo eligió, pero ni con todas sus estrategias puede quitarle el sello a Sir Nighteye.

Al final, este termina confesándole a Midoriya que siempre había pensado en aceptarlo desde que escuchó que iría con Mirio. Una vez en su habitación, todos lo felicitan por conseguir esa práctica y otros estudiantes recibieron una invitación para unirse a las compañías de otros héroes profesionales.

Todos se alegran de que Midoriya finalmente entre a la compañía de Sir Nighteye (Foto: Toho Animation)

De vuelta a su oficina, Sir Nighteye les comenta a Bubble Girl, Mirio y Midoriya que investigarían a Kai Chisaki, ya que todo indicaba que su pequeño grupo se estaba volviendo a reunir con un motivo desconocido.

¿QUÉ PASARÁ EN "MY HERO ACADEMIA" 4X04?

Al final del capítulo 3 de "My Hero Academia" temporada 4, se da una mirada a un pequeño fragmento del siguiente episodio, donde Midoriya se encontrará cara a cara con 'Overhaul', quien estaba tras Eri y esta pedía con desesperación la ayuda de cualquier persona.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER "MY HERO ACADEMIA" 4X04?

En el 4to episodio por fin se revelará el duro pasado de Eri (Foto: Toho Animation)

El tercer capítulo de la cuarta temporada de "My Hero Academia" se estrenará en Japón el 2 de noviembre de 2019 a las 5:30 pm (hora local) por la televisión nipona. La misma página oficial menciona los canales nacionales donde se transmitirá cada episodio.



El mismo día estará disponible en Crunchyroll en Latinoamérica, Estados Unidos (Funimation), Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, además de los usuarios del servicio premium en Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Países Bajos.



El equivalente horario de la emisión de "My Hero Academia" por país es el siguiente:



Perú, Colombia, México y Ecuador : sábado 2 de noviembre a las 3:30 am

Bolivia y Estados Unidos (este) : sábado 2 de noviembre a las 4:30 am

Argentina y Chile : sábado 2 de noviembre a las 5:30 AM

España : sábado 2 de noviembre a las 10:30 AM