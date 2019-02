"My Hero Academia: All Might Rising" OVA: cómo ver, historia y todo sobre la sorpresa del DVD y Blu-ray de "Two Heroes"

My Hero Academia se ha convertido en uno de los más vistos en todo el mundo, y parece que ahora los fans recibirán un nuevo regalo de su más icónico héroe. All Might tendrá un OVA especial para su anime, lo que ha causado conmoción entre los seguidores del One For All.

Hace poco, la primera OVA de My Hero Academia se estrenó en Japón esta semana junto a la película " My Hero Academia: Two Heroes", dentro de su paquete Blu-ray oficial. Ahora, el clip se está compartiendo en Internet, despertando emociones entre sus fans.

Lastimosamente, el video solo dura un par de minutos, pero " My Hero Academia: All Might Rising " revela un poco más del origen del héroe número uno. El mismo comienza con una escena desgarradora: Nana Shimura, la mentora de All Might, empuja fuera de la batalla a su discípulo, quedándose mano a mano contra All For One.

Historia de "My Hero Academia: All Might Rising"

"Dejo el resto a ti. All Might, cuento contigo." dice Nana mientras su aprendiz se aleja.

Todo sucede en pocos segundos. Nana se queda sola con una muerte segura, mientras que Gran Torino lleva a All Might lejos, mientras ambos lloran su pérdida. La heroína cae bajo la mano de su némesis y se muestra como All Might continúa sus estudios en la UA Academy junto a su nuevo maestro.

All Might se distrae, no puede evitar pensar en Nana, pero Sorahiko le convence de que no deje que su muerte sea en vano. Ambos siguen entrenando duramente mano a mano hasta que la OVA termina con All Might llegando a Estados Unidos, lejos de la base de All For One en Japón.

¿Cómo ver "My Hero Academia: All Might Rising"

Este video solo estará disponible junto a la película "My Hero Academia: Two Heroes ", y se promocionará con el conjunto de Funimation que comenzará su distribución desde el 26 de marzo del 2019.

The ALL MIGHT RISING OVA is only 2 minutes long, but it's an exact animated frame by frame of the Vol. 0 manga that came with the Boku No Hero Academia The Two Heroes movie viewing! Since it's really short, I can sub it and maybe post it on somewhere besides Twitter. Enjoy~ pic.twitter.com/1JTaFRnu0T — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochii) 12 de febrero de 2019