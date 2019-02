"My Hero Academia": ¿qué es el One For All? Origen, características y mejores momentos del quirk de Deku

Existe mucho misterio alrededor del One For All. Cuando se mostró por primera vez en "My Hero Academia ", se pensó que era un quirk similar a cualquier otro, pero con la revelación de que podía ser entregado a otra persona, comenzaron las preguntas de su origen, características y potencial futuro.

Estas dudas, en lugar de responderse conforme la serie avanzaba, fueron incrementando cada vez más, hasta el punto que ni siquiera la explicación que hizo All Might bastaba para saber todo sobre el One For All.

A diferencia del anime, el manga tiene algunas respuestas extras que va desentrañando poco a poco el gran misterio de este poder. En este artículo recopilaremos toda la información que se tiene sobre el One For All. ¡Cuidado! Alerta de spoilers más adelante.

Origen del One For All

Es imposible hablar del One For All sin mencionar también a All For One. Ambos son los quirks más poderosos del mundo de "My Hero Academia ". El mismo All Might le cuenta a su discípulo cómo se creó este poder:

Hace mucho tiempo, cuando los poderes aún no se consideraban algo normal en la tierra, existió una persona que nació con la habilidad de robar otros quirks para quedárselos o entregarlos a otras personas. Gracias a esto, adquirió gran poder al conseguir numerosos poderes para sí mismo o intercambiándolos por influencia en la sociedad.

Esta persona se denominó a sí mismo All For One. Él tenía un hermano menor que parecía haber nacido sin ningún quirk, por lo que le entregó la capacidad de almacenar energía. Hasta ahora, no se explica si hizo esto por misericordia o para buscar que su hermano lo obedezca.

Lo que no sabía All For One es que su hermano poseía un quirk "inútil", que permitía pasar ese poder a otra persona a través del ADN. Así nació el One For All. Ambos hermanos se enfrentaron en numerosas ocasiones, pero All For One era demasiado fuerte y casi inmortal.

Por ello, el hermano menor confió su poder a las siguientes generaciones, pensando que algún día el One For All acumule la suficiente energía como para vencerlo.

Características del One For All

El One For All es un quirk de transformación (Henkei)



Esto quiere decir que es un Don que permite fortalecer las características del cuerpo del usuario que tiene en su interior, ya sea con la dureza de sus músculos, resistencia, o añadir otras nuevas para su conjunto.

Este poder también requiere una activación consciente de la persona para que funcione. Al principio, Midoriya demuestra que el One For All despide tanta energía al ser utilizado que llega a romper los huesos de las extremidades que utiliza.

Con entrenamiento, Deku logra controlar el One For All y solo liberar una parte de su poder para que no perjudique a su cuerpo.

All Might le reveló a Deku que el One For All no puede ser absorbido por All For One. Además, también explica que solo puede ser transferido a otro usuario si así lo desea el actual portador. En el manga esto también se observa en la pelea que tiene Midoriya contra Neito, quien tiene la habilidad de copiar cualquier quirk y utilizarlo por 5 minutos.

Durante el Arco del Enfrentamiento por equipos del manga, el joven Midoriya pierde el control de su quirk, convocando unos látigos negros de su cuerpo que lo ayudaron en el último momento. Mientras esto sucede, él visualiza dentro de su mente a un predecesor del One For All, y le confieza que "Black Whip" es el quirk que tenía antes de conseguir su otro poder:

"One For All ha crecido descomunalmente gracias a los ocho predecesores que vinieron antes que tú. Así que prepárate, niño, ¡porque estás a punto de conseguir los seis de nuestros poderes!" comentó la misteriosa aparición a Midoriya.

comentó la misteriosa aparición a Midoriya. Además de almacenar otros quirks, el One For All también le permite a su usuario utilizarlos, aunque esta característica solo ha salido a la luz con Izuku.

¿Cuáles son los predecesores del One For All?

Se conoce que han sido 9 los portadores del One For All, incluyendo al hermano de All For One. Actualmente se desconoce el nombre de todos los que obtuvieron ese poder en algún momento, pero por ahora están los siguientes:

Hermano de All For One Sin Confirmar Sin Confirmar Sin Confirmar Sin Confirmar Sin Confirmar Nana Shimura Toshinori Yagi (All might) Izuku Midoriya (Deku)

De todas estas personas, solo All Might y Deku no tenían ningún quirk al heredar el One For All. Hasta ahora el manga no revela los poderes de todos los anteriores portadores del poder, pero se sabe que uno de ellos utiliza el "Látigo Negro".

Mejores momentos del One For All

Crunchyroll , la plataforma de streaming por Internet de anime y series, ha comenzado a publicar recientemente algunos clips en alta calidad en YouTube de "My Hero Academia", donde se pueden ver los mejores momentos de Deku y All Might utilizando el One For All:

Deku vs Todoroki

Deku y Bakugo vs All Might

Deku y Lida derrotan a Stain

Deku vs Muscular

All Might - United States of Smash!

One For All: Shoot Style

Deku vs. Bakugo