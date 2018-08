El 3 de agosto será oficial el estreno de la película de My Hero Academia ( Boku no Hero Academia) en Estados Unidos. Este largometraje se alejará de a historia del manga de Kohei Horikoshi para centrarse en la juventud de All Might.

Por el momento, tendremos que conformarnos con el estreno del segundo tráiler, publicado el 27 de este mes. Aquí se puede escuchar el tema principal titulado 'Hope Philia' de Masaki Suda.



My Hero Academia también adelanta un poco de la trama de la película en este tráiler. Ahora se sabe que tomará lugar en una ciudad flotante conocida como 'I Island'.

Staff:

- Creador original de la obra: Kohei Horikoshi

- Diseño de personajes: Kohei Horikoshi

- Diseño de personajes: Yoshihiko Umakoshi

- Director: Kenji Nagasaki

- Guionista: Yousuke Kuroda

- Supervisor jefe: Kohei Horikoshi

- Compositor: Yuuki Hayashi

- Distribuidor oficial: TOHO

A continuación te compartimos los dos avances publicados hasta el momento.